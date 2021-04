Jóvenes ya podrán vacunarse contra el Covid en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este martes que el objetivo de que las vacunas de anti-Covid estén disponibles para todos desde los 16 años se adelantará casi dos semanas, dijo la Casa Blanca.

Además, aseguró que ya se han administrado 150 millones de dosis desde que asumió el cargo.

Biden ordenará a los estados que amplíen la distribución de vacunas a todos los adultos estadounidenses elegibles para el 19 de abril, dos semanas antes de la fecha límite del 1 de mayo anunciada previamente. Aún no ha sido autorizada ninguna vacuna para menores de 16 años, pero hay ensayos en marcha.

Biden confirmará al público que todos serán elegibles a lo largo del país, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los medios el martes. Eso significa que los estadounidenses ya no tendrán que revisar en sitios web locales y estatales para ver si califican, señaló.

El mandatario tiene previsto decir a sus compatriotas que “es el momento de ir”, dijo Psaki.

“Las filas van a alargarse. Va a haber más gente esperando“, afirmó.

No obstante, el suministro de vacunas y la eficiencia en la administración de las dosis han mejorado de forma significativa en la carrera para lograr la inoculación de más gente en un momento en que circulan variantes más contagiosas del virus.

CON INFORMACIÓN DE PALCOQUINTANARROENSE

By April 19, every adult will be eligible to be vaccinated.

— President Biden (@POTUS) April 6, 2021