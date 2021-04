Olvida la 4T a ancianitos del moralillo

Pánuco.- Una situación dramática es la que enfrenta un grupo de 20 abuelitos residentes de la congregación el Moralillo, los cuales cumplen un año sin contar con el apoyo del programa 68 y más del gobierno de la denominada Cuarta Transformación.

Lo anterior se complica más ya que muchos presentan problemas físicos que no les permiten laborar y otros no cuentan con familiares por lo que sobreviven de la mendicidad o con el apoyo de vecinos.

Comentaron que incluso algunos de ellos desde hace más de un año, no han recibido la ayuda correspondiente a 68 y más, el cual fue modificado nuevamente para reducirlo en edad al 65 y más, como estaba en el sexenio anterior.

Fueron los señores Regina Cruz, Maria de Jesús Venegas, Domingo Javier Martínez, Maria Hernández Cruz, entre otros, quienes señalaron que actualmente encuentran en una situación económica dramática al no contar con recursos

Uno de los casos más tristes es el del señor Domingo Javier, quien manifestó que el sufre de una discapacidad tras ser atropellado por una camioneta que le afectó la cadera, y por ello no le dan empleo

Refirió que al no poseer ningún tipo de entrada, pasan días sin probar bocado alguno, con la voz quebrada indicó ” La verdad he pasado hambre, solo gracias a mis vecinos he sobrevivido, ellos me dan alimento y bebida”.

Cabe destacar que además de los ancianos existen personas que sufren algún tipo de discapacidad, y que tampoco y extrañamente les han llegado sus apoyos.

Reiteraron que son una serie de trabas las que les dan para acceder a los programas federales, por lo cual se sienten descepcionados por no recibirlos, la pregunta además es en donde se encuentra su dinero, quién se está quedando con los recursos.

Lo anterior considerando que el Gobierno Federal para evitar lidiar con el periodo de veda electoral, adelantó el apoyo correspondiente a cuatro meses es decir dos periodos bimestrales.

Por Victor Montiel/ La Razón