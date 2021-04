Se retracta abuelita que denunció maltrato

MÉXICO.- La abuelita que durante la aplicación de la vacuna contra covid denunció que era maltratada por familiares, mintió en sus declaraciones, informó el medio Excélsior.

Luego que la mujer fuera llevada ante el Ministerio Público se determinó que la abuelita no enfrenta violencia familiar.

La abuelita entregó al enfermero que la estaba vacunando una hoja en la que se leía que estaba secuestrada.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta… Les pido que me saquen de aquí por favor”.

Luego que la mujer mostrara el papel fue llevada ante las autoridades correspondientes.

Oficiales de la #SSC atendieron una denuncia por posible maltrato a una adulta mayor y detuvieron a una pareja, en la @Alc_Iztapalapa. https://t.co/jFszRc22m4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 4, 2021

Ante el Ministerio Público, la mujer declaró que habitaba en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero, a consecuencia de una caída que tuvo, en enero de 2020 su hija se la llevó a vivir con ella y su familia en Iztapalapa, donde, de acuerdo con la abuelita, la tratan bien y le dan de comer, así como sus medicamentos; sin embargo, no sale a la calle.

Como parte de las diligencias para esclarecer este hecho, el representante social dio intervención a elementos de la Policía de Investigación (PDI), para indagar el modus vivendi y obtener grabaciones de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas que se encuentren en la zona donde habitaba la mujer.

La abuelita también manifestó que no tenía lesiones en el cuerpo y ser víctima de maltrato, luego que el Ministerio Público solicitara la intervención del médico legista y perito en psicología para llevar a cabo los estudios correspondientes.

La mujer señaló que no continuaría con la denuncia.

En tanto, las personas que estaban detenidas (hija y yerno) por este hecho se les decretó la libertad.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS