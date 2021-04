ESTADOS UNIDOS.- La aplicación de mensajería móvil WhatsApp lanzó una colección de stickers para usar en las conversaciones, los cuales contienen referencias al uso de las vacunas contra la COVID-19.

La plataforma propiedad de Facebook realizó el anuncio durante este martes: Las imágenes, que muestran frascos con arcoíris, curitas y jeringas sonrientes, entre otros, fueron creadas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las 24 imágenes diferentes, incluidas en el paquete “Vacunas para todos” buscan que las personas puedan expresen la alegría de las posibilidades de la vacunación contra el coronavirus “de una forma divertida y creativa”.

Además, también se busca reconocer el trabajo de médicos, enfermeras y todo el personal sanitario durante todos estos meses de pandemia. El lanzamiento de este paquete de stickers coincide con este 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud.

WhatsApp ha señalado que este es uno de una serie de acciones para que sus más de 2 mil millones de usuarios puedan tener acceso a información precisa y recursos de ayuda durante la pandemia.

