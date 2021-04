CFE deja sin luz a comerciante 4 días

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un comerciante del mercado Tampico hizo público un sin fin de irregularidades de parte de la Comisión Federal de Electricidad, no le entregaron su recibo de luz y después la cortaron.

El local “Exhibidores y rejas Tampico” se vio afectado económicamente porque no tiene luz desde el domingo y los clientes al ver que esta todo oscuro no se acercan, declaró el propietario Germán Macías Orta.

“Me han contestado las llamadas, me hicieron una orden de servicio de reporte para hacer la reconexión el cual se canceló espontáneamente el día de ayer y me tuvieron que hacer otro reporte de servicio, me decían que se había cancelado porque ya lo habían atendido y eso es totalmente falso, hasta el día de hoy me han estado respondiendo diciéndome que ya vienen y que ya vienen y es hora que no han venido a reconectarme”, señaló.

Añadió que no es el único caso que hay, aseguró que ha conocido situaciones parecidas a las de él en donde han tenido quensoportar hasta 5 días sin energía eléctrica.

“Me he enterado de muchas más en otras zonas, en otras colonias que los dejan hasta 5 días sin luz, es lamentable para el comercio y para los domicilios, imagínate una madre de familia que tenga 5 días sin luz se le va a echar a perder la comida que tan necesaria es para nosotros”.

La pandemia ya era un problema y con el corte de electricidad se acumulan más, desconocía la fecha en que debía hacer su pago debido a que no llegó en ningún momento el recibo de luz.

por Por: Javier Cortés.