El PRI tiene todo para ganar: ECA

TAMAULIPAS.- Enrique Cárdenas del Avellano, va por su cuarta elección en Tamaulipas, dice que su experiencia política, cercanía con los ciudadanos y experiencia, son garantía para ganar la elección por el V distrito electoral federal.

En entrevista con Café Expreso, reconoce que los tiempos han cambiado, sin embargo pese a que su partido el Revolucionario Institucional (PRI), va cuesta arriba, en esta ocasión tiene todo para ganar.

“Lo que ha cambiado es la regulación que el INE tiene, todo te limita, no puedes poner tus redes sociales, la gente conoce a Enrique Cárdenas, eso es lo más importante, saben que voy a ganar”.

Sus adversarios políticos tanto los de MORENA como los del PAN, no le quitan el sueño, “Almaraz es mi amigo, el pertenece ya a otro partido, sé que va mi tocayo Enrique Meléndez” y a Illoldi, dice que no lo conoce, y del resto de los candidatos conoce poco, pero su enemigo a vencer, dice, no es ninguno de ellos o ellas, su contrincante es el abstencionismo.

-¿Les va a ganar?

“Por supuesto que sí, por eso siempre he competido y siempre he ganado, las tres elecciones que llevo las he ganado”, insiste el candidato.

“Cada quien que arme su estrategia, no tengo tiempo de andar revisando sus redes sociales, ellos pueden andar preocupados revisando las mías, yo no puedo perder tiempo, me estoy dedicando a tocar puerta por puerta, con mayor intensidad Victoria que representa el 70 por ciento de los votos.

-¿La marca Morena representa una amenaza para ustedes?

“La marca MORENA la manejan de manera subliminal, pero la gente hoy está despertando, se da cuenta que les quitaron Prospera, Guarderías, el Procampo, y todos los apoyos y programas sociales, hoy como partido ha dejado mucho que desean en las expectativas creadas, no ha tenido alcances, a la ciudadanía le cala lo que le quitas”.

-¿Qué activos tiene el PRI que le ayuden a sacar adelante la campaña, después de las derrotas del 2016?

“Yo creo que hoy la gente vota más por la persona que por los partidos, se ha denotado mucho, cualquiera de los partidos, hoy mas la gente se inclina por la persona y Enrique Cárdenas saben que es una personal leal, que está preocupado porque recuperemos a Tamaulipas y eso es en lo que me he enfocado, por traer un progreso aquí a la capital, conozco las instancias que hay que tocar en México, vamos a trabajar porque el problema que nos agobia a todos, que es el agua. Conozco a mucha de la gente que trabaja en el Gobierno Federal y eso nos puede ayudar para conseguir los recursos”.

Su campaña política la tiene centrada en tres ejes, es de lo que habla con los ciudadanos del distrito, Bienestar y Prosperidad, Futuro para las Familias y Vamos a Recuperar Tamaulipas.

-Dicen que entra el 2021, pensando en el 2021…

“Mis pilas están enfocados en una cosa, como dijo el Filósofo de Güemes, primero está el 21, le gana al 2, recuperar Tamaulipas es… cómo está Tamaulipas, dónde están las inversiones, dónde están las obras”.

POR NORA HERNÁNDEZ HERRERA

Expreso-La Razón

CAFÉ EXPRESO