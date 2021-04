Hermanos asesinan a toda su familia y luego se quitan la vida

TEXAS.- En la ciudad de Allen, Texas, Estados Unidos, dos hermanos mataron a toda su familia y después se suicidaron. Uno de ellos sostuvo que todo fue planeado, según una nota que dejó en la plataforma de Instagram, ya inexistente.

El total de víctimas es de seis personas: Farhan Towhid, de 19 años, y Tanvir Towhid, de 21, ambos sospechosos, y sus víctimas Farbin Towhid, hermana gemela de Farhan; Towhidul Islam, de 54 años, el padre; Iren Islam, de 56, la madre, y Altafun Nessa, de 77 años, abuela de los hermanos asesinos y suicidas.

USA: Friends share insight on six Bangladeshi family members killed in Allen, Texas murder-suicide https://t.co/WAz63PI5mc

Los hermanos Farhan y Tanvir Towhid mataron a tiros a sus familiares después de conseguir fácilmente dos pistolas y con eso demostrar, según la nota de suicidio, que “el control de armas en Estados Unidos es una broma.”

Los cuerpos inertes de toda la familia fueron descubiertos la madrugada del lunes 5 por la policía de Allen, Texas, que indicó que no había antecedentes como para poder evitar la tragedia.

Farhan y Tanvir lucharon contra la depresión clínica durante años, pero después hicieron un pacto en el que se prometieron que, si no superaban su trastorno en un mes, se suicidarían después de matar a toda su familia.

“Hola a todos. Me suicidé y maté a mi familia. Si soplo me mato, mis familiares quedarán destrozados. Amo a mi familia, de verdad. Y es exactamente por eso que decidí matarlos”, escribió Farhan Towhid en Instagram.

De lo que no se ha hablado es sobre la facilidad de conseguir un arma en ese país, lo cual dejó claro Farhan en su nota suicida.

“Mi hermano solo tuvo que ir a una armería, decir algo sobre que quería un arma para defensa del hogar, firmar algunos formularios y eso fue todo. Le hicieron alguna pregunta sobre si tenía alguna enfermedad mental, pero mintió”, confesó en su nota.

“Ayer nuestra comunidad quedó devastada y conmocionada por el suicidio-asesinato de una familia en Allen, Texas”, escribió Reviving Sisterhood en sus redes sociales.

Law & Crime vio una cuenta de Instagram que supuestamente pertenecía a uno de los hermanos suicidas que incluía un enlace a Google Docs, con una nota de suicidio de seis páginas que se ajustaba a la descripción de los hechos.

“El autor habló sobre cortarse a sí mismo, mencionó un complot de asesinato-suicidio, calificó el control de armas en Estados Unidos como una ‘broma’, considerando lo fácil que era para su hermano conseguir un arma, y despotricó sobre el final de la versión estadunidense de The Office.”

Escribió que mató a su familia por su propio bien, ya que los pondría muy triste la noticia de su suicidio.

“Cualquiera que me conozca sabía que yo opero con lógica pura. Cada decisión que tomo se basa en una lista de pros y contras, incluida la de matar a mi familia”, redactó Farhan.

“Si me matara solo a mí mismo serían miserables, pasarían el resto de sus vidas sintiéndose culpables, desesperados y una multitud de otros adjetivos que significan tristeza. Incluso después de que lo superaran se habría convertido en una faceta permanente en sus vidas (es decir, alguien a quien amo se suicidó y no pude hacer nada al respecto).

“En lugar de tener que lidiar con las secuelas de mi suicidio, podría simplemente hacerles un favor y llevármelos. Ninguno de nosotros tendría que volver a sentirse triste nunca más.”

Texas Police Identify the Dead After Two Brothers Allegedly Murdered Their Family and Died by Suicidehttps://t.co/iLrcErfBxo

— Law & Crime (@lawcrimenews) April 7, 2021