PRI, PAN, INE… cacería de brujas

MÉXICO.- La manipulación de la opinión pública por parte de algunos medios de comunicación, sobre todo los más poderosos, es un asunto grave sobre el cual hay que reflexionar.

Se trata del manejo y acondicionamiento de la conciencia colectiva para lograr objetivos políticos o económicos para beneficio de grupos minoritarios. Y en México existen incontables ejemplos derivados del pasado neoliberal que debieron ser tolerados por diversas circunstancias, entre éstas, la represión o la compra simple del silencio.

Por su importancia, fue tema abordado este miércoles durante “la mañanera” presidencial, siendo señalados con toda claridad casos que debieran avergonzar a los protagonistas que violentaron la Carta Magna en su parte sustancial de derechos humanos, para simular “éxitos” judiciales que poco o nada tuvieron que ver con la realidad.

Fueron montajes, tardíamente aceptados tanto por las autoridades como por los medios utilizados para el efecto. Ahora sabemos que Genaro García Luna, como funcionario de los regímenes panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, se convirtió en especialista de la burda moda del engaño social, originando incluso, conflictos internacionales que dañaron la imagen del país.

Aunque tampoco el priismo fue ajeno a la manipulación. Se recuerda el penoso asunto de Paulette Gebara Farah, su misteriosa desaparición y sorpresivo hallazgo en Huixquilucan, que no creyeron ni los policías que participaban en la investigación. Sucedió en 2010 cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el estado de México.

La pequeña de cuatro años con deficiencia motriz y trastornos del lenguaje, una mañana no amaneció en su recámara y fue razón para un despliegue de propaganda para su localización que incluyó panorámicos en la CDMX e incontables mensajes en radio y TV que cimbraron el sentimiento popular.

En la propia recámara, su madre concedió varias entrevistas de alcance nacional, al tiempo que la procuraduría de justicia estatal aplicaba operativos que llamaban la atención por lo aparatoso, sin embargo nueve días después “descubrieron” que el cadáver de Paulette permanecía debajo del colchón, donde ni el olfato de los perros policías lo pudieron detectar a pesar del tiempo transcurrido…entonces la opinión pública sospechó pero toleró porque no le quedaba de otra.

De manera que el montaje y la simulación fueron práctica común durante el neoliberalismo y fue en “la mañanera” que se transmitió parte de la supuesta aprehensión, “en vivo y a todo color”, de un grupo delictivo en el cual participaba al parecer, la francesa Florence Cassez, y la liberación de algunos secuestrados, donde se privilegió la exclusiva a Televisa y a su reportero estrella, Carlos Loret de Mola.

Luego se supo del engaño aceptado por la empresa, no solo como resultado de investigaciones judiciales, sino por la crítica social que obligó a reconsiderar la información. Motivó esto, entre otras cosas, la repatriación de Florence debido a la violación de sus derechos humanos.

Doña Olga Sánchez Codero era entonces Ministra de la Suprema Corte y en esa calidad votó a favor. ¿Y cómo olvidar a “la paca”, (Francisca Zetina), “vidente” contratada por la PGR encabezada por el panista Antonio Lozano Gracia, para aclarar el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, mediante el pago de cuatro millones de pesos?.

Eran los tiempos de Ernesto Zedillo. “La paca” engañó a las autoridades orientándolos hacia un terreno donde efectivamente se localizaron restos humanos, pero no de Manuel Muñoz Rocha, uno de los presuntos autores de su muerte, sino de parientes de la moderna bruja, aunque su videncia bien sirvió para inculpar a Raúl Salinas de Gortari, quien para coraje de su hermano Carlos, permaneció diez años en la cárcel hasta que Fox lo exoneró, siendo en el 2013, durante el régimen de Peña Nieto, que su riqueza le fue reintegrada “quedando a salvo su honor y patrimonio”.

Imposible mayor ridículo del poder Judicial sometido a los caprichos del Ejecutivo. Todo esto de la manipulación mediática sale a cuento por las sospechas de que los adversarios de AMLO insisten en tan maligna práctica.

En concreto, la enorme publicidad respecto de la persona que fue falsamente vacunada. Recibió el piquete pero no el remedio, lo que obviamente desató protestas y acusaciones de quienes tienen interés en dañar la imagen de la 4T donde ocupan lugar preponderante ciertos y poderosos medios de comunicación.

Desde luego la confusión persiste pero todo indica que con esta clase de montajes los conservadores pretenden inyectar parte de su odio contra el Presidente de México, a la sociedad. Pero como dijo el poeta: “¡No pasarán!” porque ya sabemos quiénes son y de qué número calzan…pelaos estos. ES UN PLEITO ”CANTADO”… ¿Hasta dónde llegará la intención del INE por someter a MORENA?.

No sabemos, lo que parece evidente es que los consejeros del organismo ya lo tomaron como asunto personal, no contra Mario Delgado Carrillo cuyo liderazgo sirve pa’ maldita la cosa, tampoco contra Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón o el resto de los candidatos impedidos para participar en las próximas elecciones, sino contra AMLO a quien no perdonan los exhiba como servidores de intereses neoliberales.

No olvidéis que Lorenzo Córdova fue electo presidente por nueve años en el 2014, sea cuando no se movía nada sin la aprobación de la mafia del poder encabezada por Enrique Peña Nieto, lo cual es razón para suponer que está de sobra agradecido, al igual que la mayoría de los integrantes del INE quienes con los 500 mil pesos mensuales de sueldo, además de incontables prestaciones, siguen succionando las finanzas públicas con singular alegría.

No sabemos hasta dónde llegará la presión contra MORENA, digo, pero lo que está claro es que del instituto incorruptible y defensor de la causa ciudadana original, poca confianza queda cuando se multiplican las acusaciones respecto de que tomó partido a favor del neoliberalismo.

Esta presunción quedó ratificada este martes cuando Olga Sánchez Cordero demandó imparcialidad frente a Lorenzo Córdova quien por el contrario, no fue capaz de elevar alguna defensa digna. Y sus motivos tendría. El INE se ha radicalizado contra MORENA y eso perjudica incluso, a los adversarios de la 4T.

Y hasta la próxima.

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA