Tiroteo en almacén en Bryan, Texas deja varias víctimas

TEXAS.- Un tiroteo, ahora en Texas, dejó a varias personas heridas dentro de un comercio, reveló la policía local. Hasta la redacción de esta nota el atacante aún no es identificado, ni aprehendido por lo que la zona aún representa un alto riesgo para los habitantes.

De acuerdo con el teniente de la policía local, Jason James, hay varias personas con lesiones aunque aún no hay datos sobre si alguien perdió la vida ahí.

En el informe policíaco revelan que el tiroteo se registró sobre la avenida de Stone City Drive. Además, destacaron que las fuerzas especiales establecieron un perímetro alrededor del Parque Industrial de Brazos County para localizar al tirador.

Aquí algunos VIDEOS:

BREAKING: There has been a mass shooting at a business in Bryan in the 300 block of Stone City Drive. At least six injured, several in critical condition according to my sources.

2:58 pm pic.twitter.com/JarARiu2hN

— Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021