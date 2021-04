La ley del cannabis se aplazaría hasta septiembre: Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Fracasó la regulación de cannabis, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que ante la carencia de acuerdos entre los grupos parlamentarios y en el interior de Morena, por las “inconsistencias” jurídicas de la Cámara de Diputados al modificar la minuta, la nueva ley de mariguana se postergará hasta septiembre, ya en la LXV Legislatura.

¿Cuándo la sacaremos? Vamos a seguir deliberando sobre esta ley y sobre las inconsistencias que, desde nuestro punto de vista, tienen cuando se modificó en Cámara de Diputados.

¿Cuándo? Pues tenemos todos estos meses, hasta el 1 de septiembre, que inicia un nuevo periodo de sesiones y que la podemos retomar. Yo sí creo que debemos aprobarla, pero no cualquier ley, porque si no, entonces no tendría ningún objeto ni ningún sentido que no satisfaga a la sociedad o a la mayoría esta ley tan importante de regulación de cannabis”, dijo Ricardo Monreal Ávila.

Ayer, Excélsior informó que la Mesa Directiva del Senado envió una petición formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una nueva prórroga para aprobar esta nueva legislación, que es producto de una orden judicial emanada de un amparo indirecto, a partir de información confirmada con integrantes de los órganos de gobierno; sin embargo, Ricardo Monreal aseguró que no es verdad que hayan mandado la petición, pero aclaró que sí lo harán.

El Senado presentará la solicitud de prórroga “en estos días, antes del día último de abril”, dijo Ricardo Monreal.

A raíz de la alerta planteada por el perredista Miguel Ángel Mancera, que aprobar la nueva regulación de mariguana con la confesión expresa que se trata de una ley que viola los derechos humanos y es inconstitucional, implicará inhabilitación y consignación ante el juez, Excélsior detalló que esas disposiciones están contenidas en la Constitución y en la Ley de Amparo.

En ambos instrumentos legales se establece que existe el delito de “incumplimiento de sentencia” que aplica a quienes no satisfacen a cabalidad una orden judicial emanada de un amparo indirecto, y que consiste en destitución del cargo, inhabilitación hasta por 10 años y consignación ante un juez, pero ayer Ricardo Monreal aseguró que al Poder Legislativo no le aplica esta regla.

No tiene capacidad jurídica la Corte para sancionar al Legislativo. De hecho, es discutible si la Corte debió haber enviado esta Declaratoria de Inconstitucionalidad al Congreso, es discutible. Nunca había ocurrido, simplemente se declara la Inconstitucionalidad de una norma y se envía el documento al Legislativo para que éste haga su trabajo, pero nunca le somete a un plazo, nunca.

Entonces, lo correcto, en este caso, lo más decente sería, en el caso de que así los próximos días se acordara, es solicitar el nuevo plazo a la Suprema Corte”; dijo.

Hay muchos intereses que el Senado no puede legislar bajo presión de nadie. Hay de cabilderos, hay intereses de la industria tabacalera y el Senado no puede legislar bajo presión. No puede ni debe”, afirmó.

RESPONSABILIZAN AL SENADO DE ERRORES

La diputada por MC, Martha Tagle y el diputado por el PAN, Elías Lixa, responsabilizaron al Senado de no cumplir desde un inicio con el rigor y con la solicitud de la Corte de establecer un marco normativo apegado a los derechos humanos de los consumidores en la regulación del cannabis.

Manifestaron que las inconsistencias fueron de origen en la Cámara alta, y no como argumentó la Mesa Directiva del Senado.

Tagle, quien en el debate parlamentario alertó que el dictamen era insuficiente ante lo requerido por la Corte, afirmó que el origen del problema de la regulación del cannabis se dio en el Senado porque desde el inicio del proceso evadió la garantía de legislar en apego a los derechos humanos de los usuarios.

Todo es juego perverso del conservadurismo que caracteriza a la llamada Cuarta Transformación”, argumentó.

Elías Lixa, consideró que ante la falta de rigor en la reforma, era claro que Ricardo Moreal, “les corregiría la plana”, por lo que no duda que haya sido una estrategia de simulación solo para atender la demanda ciudadana de legalizar la mariguana con fines de uso lúdicos.

