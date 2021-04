Muere el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II

Felipe de Gran Bretaña, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, murió a los 99 años.

«Es con profundo pesar que Su Majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo», dice un comunicado del Palacio de Buckingham.

«Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor», agregaron.

El Palacio de Buckingham dijo que se harán más anuncios a su debido tiempo.

«La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida», dice el comunicado.

El príncipe abandonó el hospital King Edward VII en Londres el 16 de marzo. Se estaba recuperando en el hospital privado después de someterse a una cirugía cardíaca en el hospital de San Bartolomé.

Fue ingresado por primera vez en el hospital el 16 de febrero.

El príncipe Felipe nació en Corfú, Grecia, el 10 de junio de 1921.

Reacciones a la muerte del príncipe Felipe

La noticia de la muerte del duque de Edinburgo fue recibido con mensajes de condolencia en el Reino Unido.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, emitió un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter. «El príncipe Felipe vivió una vida extraordinaria, fue un héroe naval en la Segunda Guerra Mundial, fue un hombre que inspiró a un sinnúmero de jóvenes a través de su premio Duque of Edinburgh’s Award, y sobre todo, como el consorte de su majestad la reina Isabel».

Very sad to see the death of Prince Philip. He was a great man in both war and peace. All of our thoughts are with our magnificent Queen.

«Muy triste ver la muerte del príncipe Felipe. Fue un gran hombre tanto en la guerra como en la paz. Todos nuestros pensamientos están con nuestra magnífica reina», escribió el exconservador Nigel Farage.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que estaba «entristecida por la noticia de la muerte del duque de Edimburgo» y envió condolencias a la reina:

I am saddened by news that the Duke of Edinburgh has died. I send my personal and deepest condolences – and those of @scotgov and the people of Scotland – to Her Majesty The Queen and her family. https://t.co/G7ocXXOH2U

Piers Morgan, presentador de televisión, llamó al príncipe Felipe «un verdadero británico que dedicó su vida al servicio público sin interés personal y fue una roca de apoyo devoto para su majestad,la reina»

RIP Prince Philip, 99. A truly great Briton who dedicated his life to selfless public duty & was an absolute rock of devoted support to Her Majesty, The Queen, as the longest-serving royal consort to any British sovereign. A very sad day for our country. Thank you, Sir. pic.twitter.com/ICO7wY9HXz

La primera ministra de Australia, Julia Gillard, dijo que tenía «recuerdos gratos de pasar tiempo con el príncipe Felipe durante su visita a Australia» y destacó que el duque tenía un «sentido de diversión».

Today, we mourn the loss of an extraordinary man, who devoted his life to public service and helping others.

I extend my deepest sympathies to Her Majesty The Queen and the entire Royal Family at this sad time. pic.twitter.com/4mhQob0SVT

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 9, 2021