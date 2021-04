Niños organizan fiesta con bolsas como globos para el cumpleaños de su papá

FILIPINAS.- Las familias de todo el mundo atraviesan tiempos difíciles, algunas de las cuales se ven afectadas económicamente debido a los efectos de la pandemia. Filipinas no es una excepción y millones se han quedado desempleados o luchando. Sin embargo, algunos niños no dejaron que eso les impidiera celebrar el cumpleaños de su padre.

Pasar los cumpleaños no ha dado un giro diferente debido al coronavirus. Las grandes reuniones están prohibidas, lo que significa que lo mejor que pueden hacer algunos es celebrar su día de nacimiento con sus familias inmediatas. Pero, por supuesto, algunos no son ricos. Para estos niños, puede que eso no importe. Lo importante es que se celebre el cumpleaños de su padre y este gesto debería derretir el corazón de cualquiera.

Una usuaria de Facebook llamada Melody Silang publicó algunas publicaciones que mostraban a varios niños planeando una fiesta sorpresa para su papá. Una de las muchas familias filipinas que luchan, las fotos las muestran colocando globos improvisados, usando bolsas de papel que fueron pintadas con el texto «Feliz cumpleaños papá».

