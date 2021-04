Rapero DMX muere a los 50 años tras una semana hospitalizado

ESTADOS UNIDOS.- El rapero estadounidense DMX, famoso por sus canciones crudas y descarnadas, murió este viernes a la edad de 50 años en un hospital de las afueras de Nueva York, donde llevaba una semana en estado crítico a causa de problemas derivados de una sobredosis informaron allegados del artista.

El músico, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons, una de las grandes figuras del hip-hop de finales de los años 90 y principios de los 2000, había sido hospitalizado el viernes en el hospital de White Plains, al norte de Nueva York, tras sufrir un ataque al corazón por una sobredosis de drogas.

Sin embargo, su abogado, Murray Richman, dijo a la agencia de noticias AFP que DMX había muerto alrededor de las 11:00 horas de la mañana de este viernes.

Por su parte, la familia emitió un comunicado que especifica que el artista falleció rodeado de sus seres queridos, y el cual fue ampliamente difundido en las redes sociales, en el que se lee:

“Earl fue un guerrero que luchó hasta el final”.

“Amaba a su familia con todo su corazón y atesoramos los momentos que pasamos con él”, decía el comunicado. Donde además se señalaba la importancia del rapero en el mundo de la música:

“La música de Earl inspiró a innumerables fans en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre”.

Por su parte, Def Jam Recordings, firma con la que DMX publicó algunos de sus álbumes más icónicos, dijo en un comunicado:

“DMX fue un artista brillante y una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su mensaje de triunfo sobre la lucha, su búsqueda de la luz en la oscuridad, su búsqueda de la verdad y la gracia nos acercó a nuestra propia humanidad”.

“DMX era nada menos que un gigante. Su leyenda vivirá para siempre”, añadió.

Sobre los servicios funerarios, la familia dijo que en breve daría información al respecto.

A throwback to when the whole world went to DMX concert ????️????️????️

Rest in peace DMX ???????? Rest in paradise ????????

RIP X ???????? RIP DMX ????????

Rest in power #RIPDMXpic.twitter.com/CMzWoV90JM

— Maiestas Ⓜ️ (@Ebenezer_Peegah) April 9, 2021