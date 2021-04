Se van de Tampico turistas y las ventas se desploman.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los turistas que visitaron Tampico han tenido que regresar a su lugar de procedencia porque las vacaciones se terminaron, dejando las ventas de artesanías al 15 por ciento.

El comerciante Arturo Romero, mencionó que los visitantes dejaron una derrama económica importante en semana santa, posterior a ello han sufrido porque no hay venta.

“Lo que es semana santa nos subió la venta un 40 por ciento, no hay mucha liquidez, no hay trabajo entonces la gente no viene, para esta segunda semana se desplomaron las ventas, ahora solo es un 10 o 15 por ciento”, dijo.

Las ventas de este año a comparación del 2019 fueron un 10%, y esto no mejora porque considera que hacen falta las vacunas contra el Coronavirus.

“Que se apresuren para traer vacunas, Tampico es un centro turístico que viene mucha gente a nivel nacional e internacional, entonces necesitamos vacunas en Tampico para todos, las vacunas reactivarían la economía”, finalizó.

Los artesanos continuarán trabajando pero no con normalidad, el señor Romero confesó que muchos de los locatarios trabajarán únicamente los fines de semana, pero ese no es su caso.

Por: Javier Cortés.