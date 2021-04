Un premio muy barato para Freddy Polanco

TAMAULIPAS.- Al Director de Desarrollo Social del municipio de Altamira, Alfredo Polanco, lo arreglaron con un premio de consolación muy barato, con una sindicatura en la Planilla del PAN.

El, ahora ex funcionario, soñaba todos pero todos los días , con ser alcalde de la comuna industrial, pero no se le cumplirá ni ahora, NI NUNCA.

El “Freddy Polanco” es un cuate muy arrogante, que en su “mapa de Altamira” no conoce más allá de las vías del centro y de la divisoria, no sabe de las necesidades del pueblo, es un ex funcionario que se cree muy nice y se mareo con este puestesito de dos pesos que le dieron. Nunca se ha ensuciado los zapatos, nada más le interesa el sueldo y hacerse rico.

El entonces encargado de desarrollo social, no se cansó de “colgarse” de todos los eventos municipales para promover su imagen, pero si lo mandamos a las urnas, hasta piolín le gana, eso se lo apuesto .

Por más que trataron de hacerlo candidato, no lo lograron y eso que lo metieron 20 mil veces más que las palomitas al horno de micro ondas; a la olla de cocción lenta y nada les funcionó, todo se quedó en el Intento, el chavo todavía anda muy verde y crudo .

Ya no FUNCIONAN los candidatos “express”, los que solo quieren llegar al poder por llegar; sin mínimo darse un chapuzón de baño de pueblo, por eso Freddy se quedó chifl ando en la lona. Tengo la Duda si Freddy Polanco sabe contar hasta el 10, será mucho pedirle la tabla del cero, mmmmm le aseguro que no sabe ni el himno nacional .

Hay un descontento con su designación, todo mundo la reprueba, consideran qué hay más altamirenses con más amor y trabajo por Altamira, que podrían ocupar su lugar . La población de Altamira está cansada de los políticos desechables, por eso es un hecho que Alfredo Polanco no pasará más allá en la historia de Altamira.

LA TRAICIÓN DE GUSTAVO GONZÁLEZ BALDERAS.

El actual presidente del comité municipal del PRI en Madero,Gustavo Glz Balderas,? “anda trompudo” por que no le regalaron la segunda regiduría en planilla al Cabildo de la urbe petrolera .

Después de que hizo un pésimo trabajo, apenas llegó y el señor agarró vacaciones: abandonó el partido, se olvidó de la militancia y le valió puro Cachuates Y él ha estado buscando negociar con don Lupe Galvan para apoyar al PAN a traición al tricolor , por debajo de la la mesa, y eso no se vale .

Haciendo un “corte de caja” Gustavo González Balderas, en lugar de tener un PRI más fortalecido y con miras al triunfo, ha generado atraso, descontento y que mucha militancia se haya ido de chapulina a otros partidos . CHUY SILVA : ANDA CON TODO! Al dirigente del extinto Movimiento Territorial, ahora Mx, Chuy Silva lo puedes acusar y señalar de muchas cosas, pero menos de que no está trabajando en este momento por el proyecto azul en Tampico.

El ex regidor ha recorrido casi todas las colonias, ha formado comités y benefi ciado a muchas familias con sus jornadas sociales .

El grupo de Chuy Silva ha logrado formar una estructura, donde independientemente de su parentela, tiene líderes , mujeres y hombres que quieren trabajar por esta ciudad, por lo que buscan dar su granito de arena, SAUL, EL CANDIDATO DEL PES.

Creo que , Saúl Rivera Caballero, es de los pocos candidatos de los partidos de la chiquillada que tiene una trayectoria política. Muchas lo conocen, por nombre y apellido , es un tipo que ha sido dirigente de los jóvenes, por lo cual estuvo llevando las riendas del frente juvenil y por su trabajo,hasta se ganó su pase al Cabildo porteño en aquellas épocas de Don Pepe Rabago.

Saul es un candidato que le sumará al PES y que seguramente hará un buen papel en esta campaña . Además lo acompañan líderes de hueso colorado en su planilla, quienes habrán de partírsela por su campaña .

Recuerde :No se vale llorar !

RESBALÓN / MARIO A. PRIETO C