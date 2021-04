Niño encontró una bala dentro de un empaque de papas en EUA

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de 6 años encontró dentro de su bolsa de papas una bala gastada en Montana, EUA.

Buford Horn Weasel, padre del menor, aseguró que su hijo encontró una bala gastada dentro de una bolsa de Cheetos Flamin Hot que compraron en una tienda.

El niño supuestamente encontró la bala envuelta en el polvo de la misma fritura cuando se encontraba comiendo sus cheetos.

Empresa investiga el caso

Buford Horn Weasel contactó a la empresa Frito-Lay encargada de fabricar los Cheetos Flamin Hot para compartirles lo que había pasado.

Asimismo, la madre del niño compartió en sus redes sociales las fotografías con la finalidad de contratar por ese medio a Frito-Lay.

Un día después de colocar la publicación, la empresa se puso en contacto con la empresa y afirmó que están investigando el caso. De acuerdo con el padre, la familia no planea presentar una denuncia formal, solo espera que la empresa preste más cuidado en sus productos.

Chelle – So sorry for the delayed reply. We are so glad you brought this to our attention. We take this very seriously & would like to look into this further! At your convenience could you please call 1-877-789-8456 (Mon-Fri, 9am-4:30pm CT). Thank you!

— Frito-Lay (@Fritolay) April 5, 2021