Abstencionismo será el enemigo a vencer: Illoldi

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Gerardo Illoldi tendrá que dividir su tiempo de la campaña federal donde debe ir acompañado por las dirigencias de los partidos Morena, Verde y del Trabajo que lo postulan a Diputado federal por el V Distrito y en las locales en una campaña de facto, porque en los municipios el Verde va solo, pero plantea acompañar a candidatos de los partidos aliados. En entrevista con Café Expreso, el joven de 28 años, dijo que ésta es su primera incursión en la política, pero considera que su juventud y preparación son sus mejores armas para enfrentar ésta elección.

No considera a ninguno de los dos políticos como adversarios, estima que el enemigo a vencer en las elecciones del 6 de junio, es él mismo y el abstencionismo. Su ideología lo ubica como un hombre hacia el centro, “no es que sea tibio, pero creo que en el punto medio convergen los acuerdos”. Sostiene que los extremos nunca son buenos, aunque comulga con la ideología de MORENA.

“Hay que quitar de la política eso de traer la camisa tatuada y darle más fortaleza a la persona, que me vean como

un perfil ciudadano que entró a la política”, aunque no descarta ponerse el chaleco guinda o verde del partido que lo postula, porque no se avergüenza de ningún partido que hoy lo impulsa.

El recibimiento en el distrito ha sido muy bueno, por el hecho de ser joven y nuevo en la política, la competencia insiste, la ve muy bien, “nadie le ha tirado a nadie, la idea es construir, hemos llegado a lo más bajo en el tema de la política”, el quiebre generacional puede apostar a la opción joven, pero con capacidades y preparación.

Al hablar sobre sus gustos, familia y actividades, dice que le gusta leer, uno de sus escritores favoritos es Gabriel García Márquez y el Amor en los tiempos del Cólera, “tengo una formación de casa en la que no había tabús”.

En torno a los personajes en la historia de México, sus gustos personales y familia, dice que el Benemérito de las Américas, Benito Juárez es uno de los personajes a seguir, por su impacto de cómo se desarrolló su incursión a la vida política pese a su origen.

Mientras que entre los políticos de época moderna del país, destaca al presidente Andrés Manuel López Obrador, “la idea de la transformación que está buscando es grande, él está empezando con su estilo, nos toca a todos alcanzar esa transformación, para muchos no es así, es más un personaje polémico”.

En temas polémicos su opinión en el tema de la despenalización para uso lúdico de la marihuana, dijo: “Hay que ver pros y contras, impacta en la salud y a la sociedad”. Sobre despenalizar el aborto, reiteró, es un tema que debe analizarse a fondo, “yo tengo formación humanista, dentro de mis ponderaciones en primer lugar está el defender la vida, hay casos que son excepciones a la regla, como violaciones y malformaciones, pero yo estoy a favor de la vida”.

Sobre el matrimonio igualitario, “es un tema que le compete más a la Corte, “abogar por la dignidad de las personas que cada quien tenga las mismas libertades a favor”.

La adopción homoparental, “no podemos tomar a la ligera, se tiene que seguir analizando”.

Sobre sus gustos personales, dice que le gusta la música, de manera particular la clásica, “me encanta bailar, me gusta la cumbia y guapangos, me gusta el mucho el cine”.

Su vida familiar ha cambiado desde hace una semana que inició la campaña, es recién casado, solo tiene una “perrhija”, hermanos, sobrinos y medios hermanos que considera como sus hijos. Sus propuestas políticas están centrando en dos ejes, la fiscalización de recursos y generación de desarrollo en las ciudades, con transparencia y claridad espera convencer a los votantes el 6 de junio.

POR NORA HERNÁNDEZ HERRERA / FOTO: JORGE CASTILLO