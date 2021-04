Enrique Guzmán demandaría a Frida Sofia por difamación

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada, Frida Sofía reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era niña.

Frida Sofía, de 29 años e hija de Alejandra Guzmán, señaló que era un hombre muy abusivo y le daba miedo.

Era un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó. Lo odio.”

Frida Sofía reveló que su abuelo la manoseaba desde los cinco años, aunque nunca le dijo a nadie.

Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, y se vuelve algo normal. Qué asco, pero en alguna vez se siente rico porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, pensé que si yo estaba enferma”

Además de su abuelo, señala a varias parejas de su mamá, Alejandra Guzmán, quienes también la tocaban.

ENRIQUE GUZMÁN ESTALLÓ EN TWITTER CONTRA FRIDA SOFÍA

Luego de la entrevista, Enrique Guzmán, de 78 años, usó sus redes sociales para despotricar contra Frida Sofía.

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”.

Posteriormente, señaló como una falta de respeto la entrevista y usó el hashtag #fridamiente.

“Lo que Frida necesita es una ayuda siquiátrica y ojalá la encuentre. Yo soy un caballero” / “Les aseguro que mañana Frida Sofía dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo”

ALEJANDRA GUZMÁN LANZA UN COMUNICADO A FAVOR DE SU PADRE

La cantante mexicana Alejandra Guzmán defendió a su papá y dijo que ponía “las manos al fuego por mi padre”. De igual manera, lanzó un llamado a su hija para acudir juntas a terapia y arreglar este delicado asunto en familia.

“Hola a todos.

Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios.

Ees delicado, es muy triste ver a mi padre, comprendo por lo que está pasando porque yo también estoy pasado por esas acusaciones sin bases, que no son justas. Y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar.

Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí.

Y a todos los medios les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar, y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Gracias a todos, y, por favor, Frida, acércate.

ENRIQUE GUZMÁN PLANEA DEMANDAR A FRIDA SOFIA CON UN ABOGADO DE SU HIJA

El cantante Enrique Guzmán demandará en Estados Unidos a Frida Sofía por difamación, de acuerdo a una nota publicada por la revista TV Notas.

Sí, llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”

Lo hará en Estados Unidos porque allá es donde reside Frida desde hace varios años. Asimismo, asegura que “no soy un degenerado” y lamenta que su nieta se desquite con él por todo lo que ‘está pasando’.

Sobre cómo ha tomado los señalamientos de la gente en redes sociales, Enrique Guzmán afirma que no ha visto nada.

No he visto nada de eso, prefiero no saber más del tema, que las autoridades se encarguen de todo, yo solo quiero estar tranquilo”

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR