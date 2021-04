NUEVO LEÓN.- Al ritmo de una música interpretada en vivo por una banda, decenas de adultos mayores decidieron bailar mientras estaban bajo observación por aplicación de la vacuna anticovid en el municipio de Guadalupe.

El vídeo fue capturado ayer por la mañana en el módulo de vacunación que el municipio instaló en la Expo Guadalupe durante el segundo día de aplicación de dosis.

En el material compartido a ABC Noticias se puede observar como adultos mayores aprovechan de la compañía de sus hijos (as), esposos (as) y hermanos (as) para bailar las canciones que la banda interpretaba en vivo y convertir el módulo en una pista de baile.

El gesto fue tomado con mucha aceptación por diversos usuarios de redes sociales quienes opinaron que es una buena manera de mantener el ánimo de los adultos mayores durante la vacunación contra el virus que provocó una de las pandemias más críticas de la historia.

Este tipo de dinámicas se han estado utilizando en múltiples módulos a nivel nacional para hacer un poco más ameno el tiempo de espera en observación de los adultos mayores e incluso llegan a relajarlos previo, durante y después de la inmunización.

Animan con música y baile, centro de vacunación covid en Guadalupe, Nuevo León Adultos mayores tomaron el centro de vacunación también como pista de baile con un grupo en vivo https://t.co/NaH7NPKRGe pic.twitter.com/hlxqIROBkm — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) April 14, 2021

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS