El primer rastro

Es evidente el trabajo que realiza el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA para tratar de apoyar a sus colegas los médicos en esta lucha contra el Covid que genera en el país más de 200 mil muertos.

El tamaulipeco es el presidente de la importante Comisión de Salud, desde donde se aprobó la realización de un reconocimiento público a la heroica labor de todos los profesionales de la salud, por sus esfuerzos relacionados al combate del Covid-19.

AMÉRICO y sus compañeros Senadores exigieron a las instituciones de Salud que continúen con las medidas necesarias para respaldar las acciones a los trabajadores de la salud.

Está a favor de que se vacunen todos los médicos, sin importar si son de hospitales públicos y privados, pues todos atienden a miles de pacientes.

Hoy considera que ante la crisis sanitaria, es fundamental reconocer los esfuerzos del personal de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, independientemente de su ramo disciplinario y ocupaciones.

“Las Senadoras y senadores asentaron que es de suma importancia agradecer a todo este personal que trabaja a nivel nacional, por su ardua labor que impacta en la vida de toda la sociedad. Informe sobre la fase de investigación de las vacunas”, dijo AMÉRICO en su punto de acuerdo.

Su trabajo desde la comisión de salud, también lo llevó a pedir a la Secretaria de Salud un informe sobre el proceso técnico de las vacunas contra el Covid que se desarrollan en distintos laboratorios, ante la constante información que puede ser errónea sobre las reacciones por la inoculación.

La Comisión de Salud, también demandó den a conocer los criterios y acciones que se llevan a cabo para homologar los tratamientos utilizados para tratar la enfermedad, en particular, de la campaña para la donación altruista de plasma, como método alternativo para atender a pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, actualmente es el delegado especial del CEN de Morena en Sinaloa, donde realiza un trabajo impecable, sacó sin mayores problemas a los candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones federales.

Algunos de los integrantes de Morena son gente muy intransigente, pelean por todo, tienen un espíritu canibalesco y son como las pirañas que se lanzan al ver el primer rastro de sangre.

AMÉRICO es un buen médico y supo curar las heridas de los hombres y mujeres que se quedaron en el camino. Fueron buenas cirugías, todos ya se incorporaron, enriquecieron las propuestas de los candidatos, por lo que los números de las encuestas los favorecen y parece ser que entregará buenas cuentas.

Las mismas que pretende entregar a sus colegas médicos, esto va más allá de un reconocimiento público, es exigir el apoyo para todo el personal médico, es un discurso que va acompañada de las acciones y exigencias a la altura de las circunstancias.

No es paralizándose como se frena la pandemia, durante las crisis no hay tiempo para tibiezas, pues se pueden perder las oportunidades. Los toros se disfrutan menos desde la barrera, eso lo entendió y comprendió AMÉRICO VILLARREAL.

En Madero, se pusieron las pilas y hubo mayor coordinación en el segundo día de la Jornada de Vacunación contra el Covid-19 fluyó más rápido para los adultos mayores que recibieron la inmunización, como coordinación de las autoridades municipales y federales, afirmó el Secretario del Ayuntamiento, JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ. Durante el primer día de vacunación se aplicaron casi 4 mil dosis de la “Pfizer” en los 10 módulos en ciudad Madero.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ