Vacunas vs despensas

Ayer en Nuevo León, un video se hizo viral en redes sociales en donde Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura, tocó la puerta de una casa y sostuvo un diálogo con una familia en donde el “rollo” que le tiró la morenista a sus interlocutores fue de un abierto proselitismo, usando las vacunas contra el Covid-19 como gancho para arrimarse votos. Palabras más, palabras menos, les dijo que se vacunaran porque eso era uno de los logros más grandes del Presidente López Obrador, y ya entrada en confianza, Clara Luz, les pidió que votaran por ella y por todos los candidatos de la Coalición “Todos Haremos Historia”.

Esto que está haciendo la candidata de Morena en Nuevo Léon es una acción desesperada porque se cayó en la encuestas, pero además es un discurso que traen todos los candidatos de la 4T que han decidido colgarse de la imagen del Presidente que sigue creciendo, y de las vacunas contra el Covid-19, y de todos los programas sociales de la Federación que según se estima le dará a Morena más de 20 millones de votos el día de la elección.

Los candidatos morenistas no traen dinero y están apostando su suerte a la figura de AMLO, “pues no hay mejor gancho para sumar votos que presumir lo que está haciendo el Presidente”, ha dicho Gabriel García, coordinador de los programas sociales de la Cuarta Transformación.

Pero esta ilegalidad no ocurre solo en las filias morenistas. También los de enfrente traen sus borlote.

El reparto de despensas está en su máxima expresión; y lo hacen sin sonrojarse. El argumento que están utilizando el PRI y el PAN es que si los servidores de la nación se han convertido abiertamente en promotores del voto morenista, ¿por qué no hacer lo mismo, repartiendo despensas?.

Y lo están haciendo con singular alegría a lo largo y ancho de la República.

Quienes están viendo esta “aquelarre electoral”, aseguran que el día de la elección los que más chamba van a tener son los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina por parte del gobierno Federal, y los policías estatales que obedecen a los intereses de los gobiernos locales.

“El levantadero” de mapaches va a estar por los dos bandos y esto puede convertirse en una guerra que pondrá en riesgo toda la elección, porque desde ahora todos le han perdido el respeto a la ley.

En Linares, Nuevo León, este martes, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por medio de sus agentes, tomaron las instalaciones del DIF y del Ayuntamiento, pues presuntamente desde ahí estaban repartiendo despensas y apoyos para los candidatos del PAN.

Antes se hacía, pero ahora lo hacen con descaro y cinísmo.

Dicen algunos observadores, que no hemos visto nada de lo que viene. “Vamos camino al caos, y el 6 de junio veremos lo inimaginable”., aseguran.

POR FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA