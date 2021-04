¿Y si pega una 2a oleada?

En decenas de ciudades de Europa y Asia se ha dado una segunda y hasta tercera oleada de contagios de coronavirus lo que ha provocado se apliquen nuevamente fuertes restricciones para evitar un mayor número de contagios y muertes, las cifras dadas a conocer de manera oficial indican claramente que la contingencia sigue viva.

En muchos estados de la república incluyendo a Tamaulipas aun sigue habiendo cientos de contagios y lamentablemente más decesos, al menos así lo han dado a conocer las autoridades sanitarias.

Sin embargo en la repùblica mexicana las autoridades de salud federal ya estudian la posibilidad de realizar actividades rutinarias incluyendo un eventual regreso a clases presenciales.

Tan andan en esos pasos que el gobierno federal ya hasta ha proporcionado fechas de una masiva vacunación a miembros de todo el sistema educativo

del país la idea de acuerdo a esto, es que inicien a la brevedad posible las clases de manera presencial.

En Tamaulipas se estima de acuerdo a esta postura se comience a vacunar al gremio magisterial a partir de los últimos días del mes en curso.

Al respecto y como ha ocurrido desde que se empezó a vacunar a diversos sectores de la sociedad, la aplicación sigue siendo un completo descontrol por decir lo menos.

En la entidad por ejemplo la desorganización inicia con la inexactitud del personal existente en la entidad, pues mientras que la federación habla de aplicar más de 92 mil vacunas al magisterio, el área sindical de la Sección 30 asegura que son alrededor de 65 mil los profesores que habrá que vacunar.

Por lo pronto y derivado del anuncio de la federación las autoridades de educación y salud de Tamaulipas habrán de sostener una reunión con la clara idea de tomar todo tipo de prevenciones y sobre todo que no los tome por sorpresa el posible anuncio de regreso a clases en todos los niveles.

Dicha reunión es de vital importancia pues de las resoluciones que ahí se tomen, se determinará si realmente la situación de contagios por coronavirus está bajo control o si solo se trata de una lamentable postura de las autoridades de salud.

Sin duda un tema crítico, ¿qué pasará si se registra una segunda oleada de contagios? ¿Están preparados para enfrentarla? hay que recordar que recién culminó el periodo vacacional de Semana Santa donde miles y miles de personas viajaron a distintas partes no tan solo de la república mexicana sino del mundo, en fin, hay que estar a la expectativa.

En otras cosas, a unos cuantos días de que arranquen las campañas a diputaciones locales y las 43 alcaldías de la entidad, aún es fecha que en algunos partidos políticos las cosas no caminen tan bien como debiera ser como es el caso de los y las candidatas de MORENA.

Locaciones como Reynosa y Tampico por ejemplo discuten todavía las candidaturas de sus mismos “compañeros”, caso concreto el de este último municipios donde la postulación de OLGA SOSA a alcaldía porteña ha sido impugnada ante las instancias electorales por la diputada morenista EDNA RIVERA.

Lo anterior no es nada nuevo pues desde el mismo inicio del proceso electoral las reyertas internas están a todo lo que dan. Por supuesto que todo el desgarriate que traen es debido a la inoperatividad del delegado ERNESTO PALACIOS quien no sólo no ha podido meter orden entre sus afines sino que ha exhibido una infinita inexperiencia en estos menesteres y de ello, hay constancia.

Por cierto luego que la cúpula de MORENA anunció que sería el tampiqueño RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA quien realmente se encargaría de todo lo que tenga que ver con los y las candidatas del partido durante el desarrollo del proceso electoral en turno, como arte de magia desaparecieron de la escena pública ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZALEZ, sobre todo el primero.

Quien se ha mantenido a la distancia pero sin perder pisada ha sido el senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, en tanto JOSE RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR”, simplemente jamás ha existido.

En tanto a partir del lunes próximo la ciudadanía de Victoria y del resto de los municipios de Tamaulipas se verán atosigados electoralmente hablando por quienes buscan la presidencia y diputaciones locales, inician su verborrea con el único fin de convencer al electorado de que son la mejor opción, lo malo, es que la gran mayoría de los y las candidatas poco ofrecen y eso es una realidad.

En la capital estatal la presidencia la buscan una docena de candidatos entre quienes tienen partido y los que son independientes, destaca desde luego y por muchas razones la panista y actual presidenta PILAR GOMEZ LEAL, quien seguramente tendrá en el representante de MORENA LALO GATTAS a su principal oponente, el resto solo harán de comparsa y se ladearan en el momento justo, al tiempo, algo similar ocurrirá con la contienda de diputados locales.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

maguilar96@hotmail.com