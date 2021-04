Desapareció denuncia de joven que fue agredida con ácido en el 2001

México.- Elisa Xolalpa Martínez tenía 18 años de edad en 2001 cuando fue atacada con ácido por su expareja; a 20 años de la agresión, sigue buscando justicia y sanción para el responsable pues la carpeta de investigación está desaparecida y las autoridades de la CDMX niegan atender su caso.

El ataque con ácido contra Elisa Xolalpa Martínez ocurrió un día que salió de su trabajo en la alcaldía Xochimilco; a través de un carta escrita por la misma víctima, cuenta que su agresor fue a buscar a la salida de su jornada laboral y por la fuerza, la subió a un taxi que los llevó al Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco.

“Me tomó por el brazo, sin pronunciar palabra, caminamos hacia los terrenos donde su familia siembra plantas. Como era noviembre, temporada de siembra de nochebuena, creí que íbamos a cubrir la producción para protegerlas de las heladas, era algo que comúnmente hacíamos por lo que no me pareció extraño. No era la primera vez que me violentaba o que se enojaba conmigo, creí que como otras veces se le iba a pasar”.

Pese a lo anterior, en la zona de plantío, la expareja de Elisa la sometió y golpeó, además de que cometió diversos actos de tortura física y psicológica. Relata que la amarró a un poste y le vertió un garrafón del ácido que ocupaban para acelerar la floración de los cultivos.

Elisa pasó meses hospitalizada por el ataque con ácido

Elisa Xolalpa Martínez logró huir y pedir ayuda, aunque la atención en hospitales también fue complicada desde el inicio. Estuvo tres meses hospitalizada y grave, y los 5 años posteriores tuvo diversas cirugías, sin ningún tipo de terapia o atención psicológica, pues destacó que no se hablaba de la violencia contra las mujeres ni había colectivas feministas que la apoyaran.

Cuando la mujer fue hospitalizada en el 20 de Noviembre del ISSSTE, fueron sus padres quienes acudieron a la agencia del Ministerio Público de Benito Juárez para denunciar el ataque, aunque darle seguimiento fue difícil para Elisa por todo lo que tuvo que enfrentar tras la agresión.

“Después de los cinco años que pasé en los quirófanos y teniendo un poco más de fuerzas para retomar mi vida, quise saber qué había pasado con mi denuncia.Ir a la fiscalía de Benito Juárez era todo un desafió, por la distancia y los recursos económicos sin embargo, en 2005 estaba determinada a conocer que había pasado con el proceso”.

En este primer acercamiento, la víctima no tuvo éxito, además de que denunció la falta de empatía y revictimización de las autoridades que la cuestionan sobre la falta de seguimiento. Han sido el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y a Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las dependencias que le han negado la información de su caso.

Amenazas constantes contra Elisa

El sistema de justicia de la CDMX “cansó” a Elisa y pasaron más años sin conocer el seguimiento de la denuncia. Luego, en 2011 y en agosto de 2019, su expareja la volvió a amenazar por lo que acudió a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y denunció en la Fiscalía de Violencia Familiar, donde integraron la carpeta y también han buscado la averiguación previa de la primera denuncia por el delito lesiones dolosas, aunque sin éxito.

Actualmente, el hombre está detenido por el delito de violencia familiar y, de ser declarado culpable, podría alcanzar una pena de 1 a 6 años de prisión, sin embargo, este caso no incluye el ataque con ácido a Elisa, quien exige sea también sancionado por los hechos ocurridos en 2001.

“El peregrinar para la localización de la averiguación previa de 2001 ha sido largo. Cada vez que hablo la primera respuesta es un severo cuestionamiento: ¿Por qué no le diste seguimiento?, ¿por qué dejaste pasar tanto tiempo?, ha sido una lucha constante, de tener que lidiar con la culpa al decir que fue mi responsabilidad y que el delito ya prescribió, cuando en realidad fue el ministerio público que no dio seguimiento”.

Elisa está a la espera de la resolución de un amparo que presentó en el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México con el acompañamiento del Círculo Feminista de Análisis Jurídico y de la Comisión de Derechos Humanos local, para que se reconozca que fue el ministerio público y la fiscalía las instancias responsables de que el ataque con ácido pueda quedar impune.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS