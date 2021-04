Día de bloqueos por falta de vacunas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Este miércoles la falta de vacunas anti COViD, en los dos módulos instalados por el Gobierno Federal en Tampico, provocó que los abuelitos y familiares se molestaran y bloquearán tres veces el Bulevard Adolfo López Mateos.

Una vez frente a a Uat y dos en Expo Tampico, como parte de la desesperación de los aspirantes a la dosis, finalmente las autoridades federales accedieron a 1222 extras.

“No es justo que solo nos quieren las puertas, nada más así, nos tienen que dar una explicación, tienen que vacunarnos, esto no se vale que nos traten así” señaló Armando Martínez, quien acudió a vacunarse.

A las 13:30 simplemente cerraron las puertas del acceso al Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el motivo era que ya no había vacunas y más de 2 mil personas seguían haciendo fila, bajo el Sol con una temperatura de hasta los 35 grados centígrados.

Los camiones de los abuelitos se enojaron y procedieron a bloquear el Bulevard Adolfo López Mateos, durante casi una hora.

A punto estuvo de darse una bronca entre los elementos de seguridad privada y la gente que estaba molesta.

Los representantes de Bienestar Social no dieron la cara, mandaron a una ciudadana, que nada tenia que ver, finalmente una servidora de la nación (nombre Fabiola), custodiada por dos policías, quien reconoció que se habían agotado las 3 mil vacunas del día , pero que llegarían un extra de mil, donde sería prioridad los discapacitados y al resto se les enlistaría para que este jueves se apliquen su dosis.

Por lo que finamente, después de una hora, termino el bloqueo, y se restableció la circulación que había sido desviará a faja de oro.

A la sub delegada, Elizabeth Cruz, se le entrevistó en las instalaciones del Gimnasio, ella no salió a dar información a las personas que estaban haciendo fila y culpó a que hay personas que llegan el día que no les toca la vacunación.

“Llevamos aplicadas 3 mil y se autorizaron mil más, lo qué pasa es que no alcanzaron por qué la gente no ha respetado la calendarización y eso ha generado esto” dijo.

El 70 por ciento de las personas que han acudido a la vacunación, van el día que no les tocaba, pero aclaró que no les pueden negar la atención.

Y TAMBIÉN FRENTE AL EXPO HUBO BLOQUEO.

Los familiares y abuelitos que hacían fila en sus coches afuera del centro de convenciones y exposiciones de Tampico, se bajaron para bloquear el boulevard Adolfo López Mateos, siendo las 15:30 horas, afectando el tráfico qué pasa por este lugar.

POR Por Mario Prieto/ La Razón