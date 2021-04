Mujer demandaría al príncipe Harry por no casarse con ella

MUNDO.- Una mujer abogada presentó una demanda en contra del príncipe Harry ante el Tribunal Superior de Punjab y Haryana de India. De acuerdo con lo declarado por Palwinder Kaur, ella había mantenido contacto directo con el príncipe Harry a través de redes sociales; meses después él le propuso matrimonio.

Ante el evidente incumplimiento de la supuesta promesa, la mujer decidió demandar al príncipe Harry por no casarse con ella. El tribunal, describió el argumento de la abogada como ‘una fantasía’.

Mujer asegura que Harry le propuso matrimonio

Palwinder Kaur, abogada que se representó a ella misma en la demanda, aseguró ante el Tribunal Superior de Punjab y Haryana que, durante meses, chateó con Harry hasta que él mismo le ofreció casarse con ella.

Pero, luego de meses sin respuesta y con la promesa incumplida, Palwinder Kaur decidió llevar el caso a la vía legal. En la demanda, la mujer solicitó que las autoridades de India emitieran una orden de arresto internacional contra el príncipe Harry.

Tras la detención, la pareja celebraría su matrimonio “sin más demora”, se lee en la solicitud de la mujer.

Punjab and Haryana High Court has heard a plea seeking legal action against Prince Harry for not fulfilling an alleged promise to marry the Petitioner. The plea also sought for arrest warrants to be issued so that no further delay would occur in the marriage. #PrinceHarry pic.twitter.com/RycadP4iUj

— Live Law (@LiveLawIndia) April 13, 2021