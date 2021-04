No tenemos información de la visita de Kamala Harris a México: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay información sobre una posible visita de la vicepresidenta de EUA, Kamala Harris, noticia que fue difundida el día de ayer por medios nacionales e internacionales.

AMLO detalló que no saben si se realizará el viaje de Kamala Harris a nuestro país, detalló que cuando sostuvo la llamada telefónica con la funcionara la invitó a los estados fronterizos del sur para que conociera la experiencia que se tiene en apoyar los pobladores del campo, productores, campesinos y conociera sobre el programa social Sembrando Vida.

“No sé si ya decidió hacer una visita a México, ella será bienvenida a nuestra país tiene que ver con su agenda y con la estrategia que están viendo”.

Kamara Harris anuncia visita a México

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este miércoles que planea viajar pronto a México, Guatemala y posiblemente otros países de Centroamérica para hablar sobre cómo “hacer frente a las causas de raíz” que generan la inmigración irregular hacia territorio estadounidense.

Kamala, encargada de la misión de coordinarse con los países de Centroamérica para intentar frenar la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, hizo el anuncio durante un encuentro con expertos en la región.

La vicepresidenta aseguró que por ahora no tiene planes de visitar la frontera sur estadounidense, pero que sí tiene previsto hacer pronto su primer viaje al Triángulo Norte de Centroamérica, que incluirá paradas en México y Guatemala.

No aclaró si también visitará los otros dos países que forman el Triángulo Norte, Honduras y El Salvador.

“Nuestro trabajo en el Triángulo del Norte es de vital importancia, para Estados Unidos y la región. Hoy, reuní a expertos para discutir las causas fundamentales de la migración, establecer asociaciones a largo plazo y construir un futuro más esperanzador para las personas en sus propias comunidades.”

CON INFORMACIÓN DE ADN40

Our work in the Northern Triangle is critically important—for the United States and the region. Today, I gathered experts to discuss the root causes of migration, establishing long-term partnerships, and building a more hopeful future for people in their own communities. pic.twitter.com/UxqY9CYrlY

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 14, 2021