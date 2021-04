Profesor empujado por Aureoles teme por su vida

MICHOACÁN.- El martes pasado, un maestro que se manifestaba en la plaza principal de Aguililla, denunciando las condiciones de inseguridad que privan en ese municipio fue agredido por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

El afectado es maestro rural y fue acusado de halcón al servicio del crimen organizado por parte del gobernador y ahora teme por su vida.

“Él pasó por la calle de la casa en la que vivo yo. Entonces un niño me dijo: vamos a la plaza, ahí está Silvano Aureoles, ahí está el gobernador de Michoacán. Un niño de 10 años, le digo pues vamos. Mandé un niño a comprar 4 cartulinas y un pincelín para darle un mensaje al gobernador”, informó Fernando Padilla, profesor rural de Aguililla.

Dice que cuando llegó a la explanada ya había un pequeño grupo manifestándose contra los bloqueos del crimen organizado.

“Había más niños allí, que estaban manifestando por la muerte de su abuelito, que estaba enfermo y lo llevaban a la ciudad de Apatzingán, pero como estaban bloqueadas las carreteras a la altura del Puente de Fierro, pues no pudieron pasar y el señor falleció”, agregó el profesor.

El docente de primaria asegura que jamás imaginó que el gobernador hubiera parado el convoy para empujarlo.

“Yo solamente gritaba que escuchara lo que traía en las pancartas, seguí gritando porque me decía la escolta de él, ya cállate, seguí gritando para que se fuera con el mensaje bien grabado. Entonces se molestó, bajó del vehículo, de la parte trasera doble cabina, pensé que iba a dialogar conmigo, nunca creía que fuera agredirme. Entonces cuando me empujó me dice, ya cállate cabrón, así verbalmente me lo dijo”, puntualizó Padilla.

El profesor rural asegura que tras haber sido señalado directamente por el gobernador de tener nexos con el crimen organizado, teme por su vida.

“Todo lo que está diciendo el gobernador de Michoacán es totalmente falso, no sabe que está afectando a una persona que es inocente. Yo de hecho temo por mi vida y por la de mi familia también”, aseguró Fernando Padilla.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusó al profesor Fernando Padilla Vázquez, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de ser criminal y “halconero” (vigía del crimen organizado) para justificar el empujón que le propinó ayer cuando el maestro se manifestaba contra la visita del mandatario perredista a Aguililla, por la inseguridad y el olvido en que ha estado ese municipio desde hace más de dos años.

En redes sociales, Aureoles acusó al profesor de tener cuentas pendientes con la justicia. “No me voy a quedar callado ni cruzado de brazos ante quienes quieren seguir sembrando la violencia y el caos, burlándose de la autoridad y de la ley. Voy a recuperar Aguililla de las manos de los delincuentes”, escribió el gobernador.

“Todo mundo sabe lo que está pasando en Aguililla: violencia, una situación casi de guerra y bloqueos de carreteras que no permiten el paso de productos de primera necesidad, incluso de enfermos de gravedad que no pueden ser trasladados a un hospital”.

“En medio de esa situación, nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores”, escribió el perredista.

Fernando Padilla, profesor rural en Aguililla, negó pertenecer al crimen organizado y dio su versión tras la agresión que sufrió por parte del gobernador #SilvanoAureoles.#AbreLosOjos #ImagenNoticias con @franciscozea @MendivilCrystal @ImagenZea pic.twitter.com/qgVrRYOEFZ — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 15, 2021