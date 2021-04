Encuentran empleo haciendo fila de vacunación anticovid

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Personas desempleadas se ofrecen hacer fila en los centros de vacunación anticovid de Tampico y Ciudad Madero, el cobro promedio es de 50 pesos por hora, el tiempo promedio de una persona en la fila es de 5 horas, es decir pueden ganar hasta 250 pesos.

“Hola buen día, sin ofender a nadie me ofrezco para formarme en la fila de vacunación, cualquier día, cobro 50 pesos por hora, cuento con referencias, hoy fui a cubrir”, publicó un usuario de nombre Alejandro en un grupo denominado Ventam Tampico, Madero, Altamira.

A partir de este jueves se habilitó otro módulo de vacunación en la Secundaria General Número Uno Melchor Ocampo y a decir del secretario del ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez lograron aplicarse más de mil dosis, mientras que en la Unidad Deportiva y en el Tecnológico de Ciudad Madero disminuyó el aforo de personas, aunque prevé que aumente durante el fin de semana.

“Si no puedes faltar a tu trabajo o no tienes tiempo de llevarlos, yo puedo hacer fila en carro por ti, puedo llevar hasta tres personas, si no estás interesado no comentar, ya que es una manera de ayudar mutuamente”, señala una publicación en el grupo de ventas, Ventam.

Ortega Juárez, agregó que en la Unidad Deportiva se asignó personal de bomberos, Municipio Saludable y Tránsito, con la finalidad de agilizar la aplicación de las vacunas a las personas de la tercera edad.

POR Oscar Figueroa

La Razón