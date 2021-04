La resurrección de Chuma

El siempre sinuoso escenario sociopolítico vuelco y metió a la competencia por el Ayuntamiento de la ciudad, al panista Chuma Moreno. La polémica –y un tanto desaseada– decisión de MORENA de postular a Makito Peña Ortiz, fracturó al lopezobadorismo

y tiene con un pie fuera de esa corriente política –y dentro de otra candidatura por otro partido– a uno de los contendientes más potentes: Rigo Ramos.

De un arrinconado PAN, pasó el azul a ser una opción competitiva sólida.

El grande rumor de que el diputado Ramos se escurrirá hacia el MC como candidato cobra cada día más mas certidumbre.

Los cancones del legislador lopezobradorista, tiene en la expectación a un grueso contingente de seguidores que aspiran verlo en la boleta. Los efectos de esa conducta de quien fuera el más vigoroso precandidato a la alcaldía del morenismo, aún no se evalúan; lo que se percibe, es que difícilmente podrán asimilarse al proyecto de Makyito a quien consideran un advenedizo. Y lo peor: que llegó a la candidatura, en forma irregular. (Por no decir, ilegalmente). Los grupos más significativos de MORENA en Reynosa, siguen insistiendo en que Rigo sea el candidato.

Eso le ha puesto una gran presión al diputado, toda vez que si va por MC es muy probable que vaya al tercer lugar en la contienda constitucional; y si no procede su inconformidad para remover de la candidatura a Peña Ortiz, –que es un verdadero volado– quedaría casi liquidada su carrera política en la ciudad.

El daño –hasta el 6 de junio por la tarde, se podrá evaluar las dimensión del perjuicio– ya está hecho. El repliegue del parlamentario Ramos, ya quitó impulso a la salida de Makito y disminuyó su propio vuelo.

Todo ese rosario de circunstancia, metió al juego por la alcaldía con reales posibilidades a un Chuma al cual se daba por muerto.

Otro elemento que conspira contra el éxito del hijazo de su vidaza, son sus compañeros de fórmula. Tanto los candidatos a diputados locales que le acompañan –con la honrosa excepción de Magaly Deándar–, como los candidatos a diputados federales, son un lastre para el inexperto aspirante a quien se le acusa de lopezobradorista de última hora.

Chuma, por esos giros que da la vida, es el directo beneficiario de la atomización del PRI reynosense.

Un segmento de tricolores, optó por refugiarse en el PAN y no en MORENA, como la lógica llevaría a pensar. Eficaces operadores del viejo PRI reynosense, se han echado en brazos del panista potenciando su estructura.

Ramos y su postura, rompieron la polarización que beneficiaba a Makito. Si va de candidato, erosionará el caudal de sufragios al hijazo de la alcaldesa; si no va, el voto útil para ese bando de morenistas inconformes, en una buena proporción, sería para el PAN y su candidato. Es decir, en cualquier caso, la contienda sería entre tres: Makito, contra Chuma y Rigo; o lo que es lo mismo: Makyito, contra Chuma y los seguidores de Rigo.

Lo que nunca se pensó ver: el PRI apuntalando al PAN.

Y lo que en muchas parte se está viendo: MORENA oxigenando al PAN.

A horas de que inicien las campañas, en Reynosa, Tamaulipas el paisaje sociopolítico se ve incierto. ( Y cómo no: la incertidumbre en las luchas electorales, es una de las premisas de la democracia; aunque no la única…).

De un Chuma que se veía aniquilado, hoy gracias a los imprecisos métodos de postulación de candidatos de MORENA y las inquietudes que brotaron de esas dinámicas, se percibe como el candidato panista con mayores esperanzas en la frontera.

¿Harán valer el PAN y su abanderado, esas fortalezas que le cayeron del cielo?..

POR JOSÉ ÁNGEL SOLORIO MARTÍNEZ