Profesor da asesorías presenciales a sus alumnos en el centro de Pueblo Viejo.

SUR.- El profesor de la Escuela Primaria Manuel Azueta, Gonzalo Chávez, asiste de dos a tres veces por semana al kiosco del centro de Pueblo Viejo para atender las inquietudes escolares de sus alumnos.

Informó que para él es una inquietud saber qué tanto aprende el alumno durante clases ya que esta nueva modalidad no permite saber si realmente el estudiante realizó su trabajo o alguien le ayudó.

“Tu le pones la tarea al niño por WhatsApp pero no sabes si él la hace, la otra situsción es que, no todo mundo tiene un buen celular y hay cosas que no se pueden mandar por mensaje, hay que dar una explicación del tema”, mencionó.

Su interés porque sus alumnos aprendan lo ha llevado a reunirse con algunos de ellos y para ver qué tanto han aprendido, cuál es su desempeño académico y qué partes hay que reforzar; para él lo más importante siempre será

la interacción física que se pueda dar entre alumno y maestro.

“Los alumnos vienen acompañados de sus papás y ellos preguntan agunas dudas sobre los temas que se están viendo ya que consideran que a veces en un mensaje no se puede entender bien, por eso decidí venir aquí para aprovechar el tiempo y ver qué tanto han avanzado y aprendido”.

Aparte de dar sus clases de manera virtual, Gonzalo Chávez se toma un tiempo libre para cerciorarse de que el alumno aprenda, siempre y cuando ellos quieran hacer presencia en ese transcurrido lugar.



Por Javier Cortés / La Razón