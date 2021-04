Tiroteo en almacén de Fedex en Indianápolis, deja al menos 8 muertos

ESTADOS UNIDOS.- Según una portavoz de la Policía de Indianápolis, Genae Cook, el ataque ocurrió poco después de las 23:00 hora local (03.00 del viernes GMT) en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto de dicha ciudad, en el que trabajan 4 mil 500 personas.

A su llegada, los policías encontraron víctimas en el interior y exterior del almacén.

Además de las ocho personas que fueron muertas en el lugar de los hechos, otras varias han sido trasladadas a hospitales con heridas, al menos una de ellas en estado grave.

Cook no ofreció detalles sobre el atacante o sus posibles motivos, aunque diversos testigos han indicado a medios locales que se trataba de un hombre blanco.

Las autoridades han convocado a todos los familiares que no sepan nada de sus seres queridos a un hotel cercano, donde están recibiendo asistencia.

"We have a team onsite in Indianapolis to provide support, and we are making counselors available. This is a devastating day, and words are hard to describe the emotions we all feel." Read Frederick W. Smith's letter to team members: https://t.co/hs53dTkax8

— FedEx (@FedEx) April 16, 2021