Vacunar, no lo resuelve todo

El regreso a clases presenciales no es simplemente vacunar a todo el personal del sistema educativo del paìs como lo pretende hacer el gobierno de la república que da por sentado que apenas se aplique el biológico ya toda habrá de caminar de manera normal.

Antes como lo dijo el mandamás del magisterio nacional ALFONSO CEPEDA debe de haber las condiciones necesarias de salubridad para que los escolapios de todos los niveles realicen sus actividades escolares.

Sin embargo las autoridades de salud de la federación no toman en cuenta varios factores que indican que no es solo vacunando a los profesores como se resuelve el inicio de las clases presenciales.

Uno de los factores que no se toman en cuenta lo representa el hecho que miles y miles de familias no han tenido un ingreso fijo durante los últimos diez u once meses, luego entonces cómo harán para comprar útiles escolares, uniformes y tantas cosas que les solicitan en las escuelas, o comen o se ponen al corriente con las exigencias escolares.

Otro factor es la falta de infraestructura adecuada, porque una cosa es clara, la pandemia provocada por el coronavirus lo cambió todo, ahora, de acuerdo a los protocolos que se buscan implementar lo alumnos deberán contar con gel antibacterial y por lo menos tres cubrebocas entre otras tantas cosas.

En ese sentido, cómo le van a hacer las familias que no cuentan con lo básico para sobrevivir, de dónde sacarán para adquirir todo lo descrito.

Todo ello ocurre si contar la falta del agua por mucho el elemento principal y más necesitado por todos para la higiene, ¿como le van a hacer las autoridades para solucionar este gravísimo problema? el solo imaginar sanitarios sucios por la falta de agua es terrible. En el estado existen cientos de escuelas que no tienen agua durante meses, que decir de sus casas donde tampoco llega el vital líquido.

Con todo lo expuesto serán las autoridades sanitarias y de educación autorizar el regreso a clases presenciales con todo y lo que ello signifique.

Bien lo dijo el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, hay que observar con detenimiento y responsabilidad si existen las condiciones necesarias para que los estudiantes de todos los niveles de la entidad retornen a sus salones de clase.

Por lo pronto queda claro si es que llegan en tiempo y forma las vacunas y se aplican las 92 mil 500 dosis dichas por el gobierno

federal a los profesores, aún no existen condiciones claras al menos de higiene para el regreso a clases presenciales.

En otras cosas el ex Subsecretario de Administración de Educación JORGE ALBERTO CHAPA LEAL tiene mucha suerte o tiene buen “padrino” mire usted, primero estuvo en el área de Comunicación Social Estatal de donde salió para incorporarse a educación luego brinca y llega a dirigir los CONALEPs en el estado, de todos los sitios de donde ha estado, nos dicen no ha salido bien librado, vaya “suerte”. Por cierto el ex director del sistema educativo CONALEPs AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, ahora cobrará como Jefe de Asesores en la Secretaría General de Gobierno.

Por otra parte quien se tambalea por cometer un sinnúmero de irregularidades en su puesto, es el Director del ITACE OSCAR JESUS BALLESTEROS GONZÁLEZ, las arbitrariedades son muchas, que ya colmó el plato a la jerarquía educativa.

En tanto aún continúa acéfala el área de COBATS luego del cese de MARIO LEAL RODRIGUEZ quien dejará la dependencia en medio del caos total.

En otro punto al candidato a la diputación federal por el quinto distrito electoral ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, le cuesta trabajo trabarse con los electores que ha visitado, nos comentan que aún siguen pesando para mal las siglas del PRI.

Asimismo en sus constantes recorridos la ciudadanía no se le brinda como espera, no obstante por ganas no queda, lo que queda perfectamente claro es que la popularidad del candidato del tricolor está muy desalentada, contratiempo que podría agigantarse luego que se sumen a su campaña a partir de la semana entrante, el resto de los candidatos a la alcaldía municipal y diputaciones locales.

La suma de los candidatos y candidatas a las alcaldías y diputaciones no solo aumentará el séquito sino que crecerá el número de mentiras que muy seguramente, acompañarán en sus discursos quienes buscan el voto ciudadano.

Sin embargo para su mala fortuna la gente esta cada dia mas despierta ya no se le engaña con aquella facilidad de antaño y eso lo deben de tener muy presente quienes buscan el ansiado sufragio, así las cosas.

En otro asunto la alcaldesa capitalina PILAR GÓMEZ LEAL prepara lo concerniente a su solicitud de licencia para realizar su campaña de reelección a la presidencia municipal, aunque no está impedida para hacerlo mejor llevar las cosas por lo sano para qué complicarse y crear malas interpretaciones.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

maguilar96@hotmail.com