Valorar antes de golpear en campaña

Todo Cuarto de Guerra o War Room debe considerar prevenir una crisis originada por el pasado de su candidato o candidata, así como se deberán de preparar con expedientes -por sí fuera necesario- para atacar a algún oponente; sin embargo, es muy importante valorar antes de golpear en tiempos de campaña, ya sea contra el más cercano competidor o contra el gobernante en turno.

Las campañas de 2021 en México quedarán marcadas sin duda alguna por la serie de golpes que se dieron en todas las regiones. Un caso que parece inverosímil se dio en Chihuahua, donde el gobernador de extracción panista Javier Corral durante más de un año se dedicó a golpear a la candidata del PAN (Partido Acción Nacional) Marú Campos. En Nuevo León arrancó Samuel García, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, golpeando a Clara Luz Flores de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) y a Adrián de la Garza del PRI (Partido Revolucionario Institucional); después Clara Luz contra Adrián, por lo que Adrián se la regresa tan duro que provocó que la neomorenista cayera de forma estrepitosa en las preferencias de intención del voto; mientras seguía Samuel contra los dos, Adrián le responde a éste mostrando un vídeo de una fiesta familiar con un narcotraficante en la que aparece bailando Samuel con el delincuente.

Antes de golpear se debe tener en cuenta la calidad del golpe, entre más profundo será de mayor resonancia. Aquí la cantidad no es relevante, en tiempos de campaña se da uno para noquear o no se da. De la misma forma debe ser la respuesta, incluso hasta con mayor contundencia que el ataque, con más profundidad, pero aquí, sí se debe cuidar la calidad de los cómo responderán para que no sea contraproducente.

Primero se debe considerar sobre los porcentajes reales que se tienen para ganar o perder la lucha, porque no siempre gana el que pega primero, hay tres puntos que se deben valorar antes de golpear que dicta la comunicación política, pero que son evidentemente aplicables a la vida cotidiana de cualquier ser humano, tanto que estos aspectos son parte de la cultura de Corea del Sur.

En mi libreta de Apuntes de comunicación política ¿Qué aspectos se deben valorar antes de golpear a un adversario en tiempos de campaña? En mi ABC destaco:

A. La habilidad del adversario

Mide la capacidad del adversario en su habilidad de ejecutar el contraataque de forma correcta, creíble y contundente.

B. La ambición del oponente

Analiza el deseo del oponente por alcanzar una posición de poder, fama o dinero desde su óptica, y en la forma en la que se conduce, con perfil de sangre fría o de tiburón como se conoce en los negocios.

C. La astucia del competidor

Evalúa la capacidad del competidor para comprender los hechos y su habilidad para encontrar provecho del momento utilizando el engaño, mentiras, atajos no éticos, valiéndose de su rapport para persuadir.

Ya sea candidato, candidata, cónyuge, empresario o marca competidora a la tuya, siempre valora antes de golpear y más en tiempos de campaña, porque no siempre hay condiciones para ganar la batalla, provocando que eso te lleve a la salida del tablero de la competencia. ¿Y tú, qué opinas?

POR DAVID DORANTES