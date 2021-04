Acudió a vacunarse con su vestido de novia

ESTADOS UNIDOS.- La pandemia de Covid-19 provocó que muchos eventos se suspendieran, muchas parejas que planeaban casarse terminaron posponiendo su enlace matrimonial, pero una mujer no se quedó con las ganas y usó su vestido de bodas para cuando la inmunizaran.

Sarah Studley, una mujer de 29 años tuvo que posponer su boda debido a la pandemia pero decidió usar su vestido para otra ocasión especial.

La mujer acudió a un centro de vacunación en Baltimore portando un vestido retro de satén de linea A con tul de lunares y zapatos Pepe-toe.

Esto llamó la atención de los presentes, incluso su historia se publico en el periódico “The Washington Post”.

Julie, la enfermera que le suministró el biológico indicó que este tipo de situaciones son su parte favorita del trabajo.

Comentó que ver la disposición de la gente y la alegría que demuestran al recibir la vacuna son cosas muy emotivas.

Tras recibir el fármaco, los recién casados se fueron en su auto tocando el claxon en repetidas ocasiones.

Here comes the bride…to get her vaccination at M&T Bank Stadium Mass Vaccination Site! Rather than let the beautiful gown for her pandemic-cancelled wedding reception just hang in her closet, Sarah Studley wore it to get vaccinated. pic.twitter.com/eeRJvITO51

— University of Maryland Medical System (@umms) April 12, 2021