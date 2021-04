ESTADOS UNIDOS.- La administración de Joe Biden cumplió y es que antes de sus primeros cien días del Gobierno más de la mitad de los adultos en Estados Unidos ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Algunos de los expertos pronostican que Estados Unidos ahora deberá pasar la época más difícil de la campaña de vacunación y es que ahora deberán llegar a un público al que no le gusta vacunarse; es decir, los antivacunas.

“Me preocupa que estemos comenzando a llegar a ese punto, que siempre supimos que existía en algún lugar en el horizonte, donde el nivel de oferta superaría la demanda”, reveló el epidemiólogo Dr. Abdul El-Sayed en CNN.

Thanks for tuning into last night’s Roll Up Your Sleeves special. Today, every American 16+ is eligible to get a COVID-19 vaccine. It’s free. It’s safe, and it’s how we’re going to bring this pandemic to an end. Get your vaccine. pic.twitter.com/raYdnl8bxF

Vacunas SEGURAS, efectivas y NECESARIAS,

Según El-Sayed ahora los funcionarios deben concentrarse en transmitir mensajes para los antivacunas y recalcar que las vacunas son seguras, efectivas y “absolutamente necesarias”. Además, destacaron que entre el 70% y el 85% de la población necesita ser inmune, a través de la vacuna o una infección previa para controlar el virus.

“A medida que disminuimos la velocidad, si disminuimos la velocidad, debido a la vacilación, se da más y más tiempo para que las variantes de preocupación, específicamente la B.1,1.7 que ha devastado estados como Michigan, continúen propagándose y desencadenen nuevos aumentos potenciales en las comunidades locales”, reveló El-Sayed.

We continue to make progress in our work to vaccinate as many adults in this country as we can. Our current 7-day daily average now stands at 3.3 million shots administered per day, up from 3 million at our last update. pic.twitter.com/cXHbO2Ve6H

— White House COVID-19 Response Team (@WHCOVIDResponse) April 14, 2021