Siguen escondiendo cerveza para ingresarla a Playa Miramar

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Los visitantes a Playa Miramar, esconden las bebidas alcohólicas en áreas de los automóviles que no pueden ser revisados por los oficiales de tránsito Madero.

El director de Seguridad Vial, Aurelio Cantú Díaz explicó que los elementos solamente inspeccionan las cajuelas o las neveras que llevan, sin embargo las personas colocan las cervezas en otros sitios.

“Seguimos revisando que no se introduzcan bebidas alcohólicas a Playa Miramar. Claro, es como todo y algunos no la meten a la nevera y en ocasiones es difícil encontrarla, nosotros básicamente revisamos lo que la nevera, no revisamos más allá”.

Como parte del protocolo de reapertura de Playa Miramar, autoridades de turismo y salud, prohibieron el ingreso de las bebidas alcohólicas, solo se puede hacer en los establecimientos que se localizan en el Bulevar Costero y en la zona de escolleras.

Los elementos de la Policía Estatal, así como de la Guardia Nacional también hacen inspecciones de los vehículos y en aquellos donde encuentren cerveza u otra bebida, le piden a los conductores que la dejen en un tanque que hay en los accesos o en su caso que se retiren.

Durante las vacaciones de Semana Santa, Miramar registró una afluencia de visitantes superior a los 100 mil visitantes y a pesar de la prohibición, personal de servicios públicos recogió una gran cantidad de latas de cerveza a orilla de playa.

POR Oscar Figueroa

La Razón