EU: Ingresa a supermercado y abre fuego

ESTADOS UNIDOS.- Una nueva balacera en un sitio público se registró este martes dejando como saldo al menos una persona fallecida y varias heridas.

El incidente se vivió en el supermercado Stop & Shop en Long Island, en el estado de Nueva York, ubicado en la Avenida 50 y Cherry Valley, en el Condado de Nassau.

Fue alrededor de las 11:15 horas cuando un afroamericano que después fue identificado como Gabriel DeWitt Wilson, de 30 años, ingresó al establecimiento y disparó contra varias personas.

Las detonaciones generaron el pánico social, quienes escaparon del establecimiento.

BREAKING: At least 1 dead, 2 injured in shooting on Long Island at a Stop & Shop. Police are still searching for the suspect. pic.twitter.com/Dlf2TaqqUn

— Meet the Press (@MeetThePress) April 20, 2021