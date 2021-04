Ladrón armado encañonaba automovilistas en autopista de Minnesota

ESTADOS UNIDOS.- Momentos de terror vivieron automovilistas que circulaban por la Carretera 13, cuando un ladrón de autos en su intento de huida abandona un auto y encañona a un automovilista.

En un video de vigilancia de tráfico del Departamento de Transporte, se difundieron las imágenes de este incidente ocurrido el domingo pasado en la localidad de Burnsville.

Según The Sun, todo inició momentos antes cuando oficiales de Policía se toparon con un automovilista, de aproximadamente 20 años, quien abordaba un sedán de color blanco, cuyas placas de circulación tenían reporter de robo.

The Minnesota BCA is on scene and investigating after #Burnsville police shot an armed carjacking suspect near Hwy. 13 & east of 35W after a pursuit. – Police said the suspect first fired shots at them. – A scattered group is at the scene, including one with a bullhorn. pic.twitter.com/IdbAZDShKx

— MN CRIME ???? (@MN_CRIME) April 18, 2021