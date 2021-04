Mujer muere luego de teñirse el cabello

BRASIL.- En Brasil, se registró el caso de una mujer, quien murió días después de haberse teñido el cabello.

Karine de Oliveira Souza, de 34 años de edad, perdió la vida tres días después de haberse pintado el cabello y presentar una reacción alérgica a los compuestos del tinte, así lo informó el medio brasileño Journal da Record.

De acuerdo a varios testigos, solo bastaron unos minutos después de que Karine comenzara el procedimiento para que empezara a presentar molestias y un cosquilleo inusual en las manos. De inmediato, pidió que le quitaran el producto, aunque para ese momento el tinte ya había hecho contacto con la piel y la reacción alérgica comenzaba a sofocarla.

En cuanto la mujer comenzó a hiperventilar, pidieron una ambulancia. Aunque no lo soportó y murió hospitalizada. En tanto, el salón de belleza aclaró que la clienta nunca especificó si tenía una alergia al producto.

