Enfermera utiliza hasta 10 veces la misma jeringa para vacunar

BRASIL.- En redes sociales se ha hecho viral el video de una enfermera en Brasil que aseguró utilizar la misma jeringa para vacunar contra el Covid-19 a diferentes personas, algo que causó el enojo de los internautas.

Enfermera hace hasta diez agujeros con una aguja

Todo comenzó cuando una persona cuestionó a dicha enfermera luego de notar que colocaba mal la aguja para aplicarle la dosis a un abuelito.

Ante esto, la mujer aseguró que la aguja que estaba utilizando hacía hasta “diez agujeros”, además mencionó que era una norma y que la aguja no se podía estar cambiando.

Las imágenes del video ya se han hecho virales en la red y han causado la indignación de decenas de usuarios, pues señalan que usar la misma jeringa es algo muy peligroso, ya que podrían transmitir otras enfermedades como la hepatitis o hasta el VIH/SIDA.

