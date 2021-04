Aislan a Chauvin, homicida de George Floyd por su seguridad

ESTADOS UNIDOS.- El ex policía Derek Chauvin, quien fuera encontrado culpable del homicidio del afroamericano George Floyd, se encuentra recluido en régimen de aislamiento durante 23 horas al día.

Este individuo es el ex agente que se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos en mayo pasado.

De acuerdo con The News York Times, fue enviado a la prisión en Oak Park Heights, Minnesota, un suburbio de St. Paul, después del veredicto.

En ese sitio fue colocado en una ala aislada de la prisión por temor a su seguridad, mencionó al medio un portavoz del sistema penitenciario estatal.

Chauvin está en espera de sentencia y estará solo en su celda todos los días menos una hora, durante la cual se le permitirá hacer ejercicio.

Incluso entonces, se mantendrá alejado de todos los demás prisioneros y permanecerá bajo la vigilancia de los guardias de la prisión dentro de la unidad.

Aunque los funcionarios de la prisión dicen que Chauvin está siendo aislado por su propia seguridad, los prisioneros a menudo son enviados al ala, conocida como Unidad de Control Administrativo, como castigo, cita el medio noticioso.

Las celdas son pequeñas y no contienen más que un banco con un colchón, una combinación de inodoro y lavabo y una pequeña ducha. A los presos se les permite traer artículos de primera necesidad como ropa, pasta de dientes y jabón, así como bolígrafo y papel.

En algunos casos, también pueden recibir libros, revistas o periódicos, pero solo si los funcionarios de la prisión lo aprueban.

Las celdas son monitoreadas con cámaras de seguridad y cada media hora de forma física.

CON INFORMACIÓN DE EL IMPARCIAL

Former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin is staying in a unit that looks like the cell in the photo below. He is on “administrative segregation” status for his safety … isolated from the general population at Oak Park Heights. pic.twitter.com/QQFDpAcisb

— A D R I E N N E B R O A D D U S (@abroaddus) April 21, 2021