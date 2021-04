Confirma el Pentágono la autenticidad del video donde aparecen OVNIS

ESTADOS UNIDOS.- Durante la existencia de la humanidad siempre se ha realizado la misma pregunta por los humanos generación tras generación sobre si ¿realmente estamos solos en el universo? En internet, en bibliotecas y en muchos lugares hay demasiada información y teorías conspirativas.

Una de las más famosas y conocidas es de que el gobierno estadounidense tienen documentos, archivos e información clasificada sobre los objetos voladores no identificados mejor conocidos como OVNI. Esto para muchos es una verdad y para otros tantos no, sin embargo recientemente el Pentágono admitió que un destructor de la Armada del país norteacmericano captó imágenes de visión nocturna de objetos parpadeantes que se presume es un OVNI.

De acuerdo con Clarín, la noticia sobre este suceso lo confirmó Sue Gough, un portavoz del Departamento de Defensa estadunidense:

“Puedo confirmar que las fotos y los vídeos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina. El UAPTF (Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados) ha incluido estos incidentes en sus exámenes en curso “, dijo el portavoz al sitio Futurism.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021