Dejan fuera a víctimas de la nueva ley

VICTORIA, Tam.- Con el rechazo de apenas tres diputados de Tamaulipas, en la Cámara de Diputados se aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República.

Esta propuesta fue muy criticada por colectivos de víctimas y diferentes organismos, que señalan que le resta a la FGR responsabilidades en las tareas de búsqueda de desaparecidos, y deja fuera a las organizaciones civiles de los procesos en los que deberían estar incluidos.

En la sesión del Pleno, el dictamen fue avalado por 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones. En el caso de los diputados de Tamaulipas, votaron a favor de la misma, Nohemí Alemán Hernández, Erasmo González Robledo, Adriana Lozano Rodríguez de Morena; Alba Silvia García Paredes y Silvestre Reséndez Muñoz de Encuentro Social, así como Zoraida Lara Cruz del PT, mientras Armando Zertuchi Zuani, tiene licencia.

Los únicos tres diputados tamaulipecos que votaron en contra, fueron Mariana Rodríguez Mier y Terán del PRI, Eloy Martínez Carrizalez y Juan Alejandro Rivera Torres del PAN, mientras que Salvador Rosas Quintanilla también de ese partido, no votó. Rodríguez Mier y Terán subió a tribuna a argumentar su voto, señalando que con la propuesta, la Fiscalía se estaría lavando las manos de sus obligaciones.

“Aquí se ha dicho, que se está poniendo con esta ley en el centro de las víctimas del delito, pues entonces no hubiéramos requerido de un parlamento abierto de tres días para escucharlas y no las tendríamos aquí afuera manifestándose y llamándonos a nuestra consciencia para que no las dejemos en la orfandad de derechos”, señaló en su participación.

La diputada solicitó agregar un párrafo, para que la Fiscalía General de la República, forme parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidos, una de las demandas de los colectivos de desaparecidos.

“Por supuesto también del Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fundamental, así como de los mecanismos contra la tortura y contra la violencia a la mujer”.

Además de participar en los mecanismos internacionales de búsqueda e investigación de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, “temas fundamentales que se ha venido a decir, todo lo que habían causado los gobiernos anteriores, y aquí están permitiendo que la Fiscalía se lave las manos, al no estar requerida en este artículo”.

Sobre este tema, los colectivos se han manifestado desde el año pasado, al darse a conocer la derogación de la Ley de la FGR, apenas aprobada en 2018 por esta Legislatura, y expedición de una nueva Ley.

Josefina de León Mendoza, presidenta del Colectivo de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, la calificó como un retroceso, especialmente para la búsqueda de los desaparecidos en México.

“Desde el año pasado se estuvo planteando todas las preocupaciones, principalmente de familiares de personas desaparecidas, en torno a esta modificación de la ley orgánica, que separaba a la Fiscalía General de la República del Sistema Nacional de Búsqueda”.

Pero también, de muchos otros aspectos, y que ahora tienen en riesgo, incluso, el mecanismo de identificación forense; “es lamentable que se vaya construyendo este tipo de escenarios, principalmente a las víctimas que hemos estado caminando por bastante tiempo en esto”.

De León Mendoza, lamentó que se construya un camino con más piedras, asegurando que “las instituciones le apuestan a que nos cansemos y olvidemos”, advirtiendo que esta preocupación la comparten todos los que buscan a un familiar desaparecido.

“Estoy segura que todos (colectivos) compartimos la misma opinión de que esto es un retroceso horrible y que lo vamos a continuar poniendo en la mesa del día a día a las autoridades”, incluso, dijo que se manifestarán y buscarán el apoyo de instancias internacionales, “para que esto sea evidenciado como una más de las violaciones a los derechos de las víctimas”, sentenció.

