Hombre que pide dinero en las calles rechaza trabajo

COAHUILA.- Mediante redes sociales comenzó a viralizarse un video en el que un hombre que se encontraba arriba de su automóvil en el municipio de Sabinas, Coahuila y captó el momento en el que una persona del sexo masculino se acerca a él y le pide una “ayuda”, es decir dinero.

“Para comer algo carnal, ahí con lo que gustes ayudar”, se escucha decir al sujeto.

El conductor le pregunta si no ha comido nada, a lo que él responde que no.

Luego de esto, el hombre que está grabando le dice:

“Tengo una “chambilla” de limpiar un terreno, ¿No quieres?”

Inmediatamente el sujeto le dice:

“Lo que pasa que yo no puedo carnal (…) yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”.

Al final del video el conductor le vuelve a preguntar: “¿Entonces no te animas?”

“No, la mera neta no”, afirma.

El video de casi un minuto de duración tiene más de dos mil quinientas reacciones en Facebook y comentarios de quienes están en contra de la actitud del sujeto que pide dinero y a quienes les pareció gracioso el hecho.

