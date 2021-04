Justin Trudeau y su esposa reciben la primera dosis de vacuna Covid

CANADÁ.- Tras varias controversias por reportes de raros coágulos formados aparentemente relacionados con la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, recibieron la dosis de esta farmacéutica este viernes.

La provincia de Ontario redujo recientemente la edad de elegibilidad para la vacuna de AstraZeneca a las personas de 40 años o mayores.

El primer ministro afirmó que 30 por ciento de los adultos elegibles en Canadá han recibido al menos una vacuna.

Trudeau anunció además que Canadá llegó a un acuerdo con Pfizer para 35 millones de dosis de refuerzo para el año próximo y 30 millones para el siguiente.

It was our turn to get vaccinated today, so that’s what Sophie and I did – and we’re glad we did it! Find out how, when, and where you can get your shot: https://t.co/3UJJt9jpqz pic.twitter.com/HgO2GTZheN

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 23, 2021