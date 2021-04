Lo deja faltar a clases porque “hoy no tengo pancito para el desayuno”

CHILE.- La historia de una mamá que no quiso despertar a su hijo para una clase virtual porque no tenía plata para comprarle el desayuno se viralizó en las últimas horas en Chile, donde se generó una ola de solidaridad para ayudar a la familia.

Todo comenzó a partir de un mensaje que María Pilar Núñez, la madre del nene, le envió a Tania Silva, la maestra.

“Hoy no se va a poder conectar por algo personal”, explicó la mujer de 29 años en su mensaje de WhatsApp, que la docente capturó y luego su hermana compartió en las redes sociales. María Pilar agregó que sentía vergüenza por contar lo que ocurría: “Me da pena contarle, pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo”.

“Hoy no tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz nomás, solito. Así que, para que no pase hambre, no lo quiero despertar temprano”, señaló Núñez, que vive en la ciudad de Rancagua.

De todas formas, explicó que una vez que el nene amaneciera haría su tarea y que le enviaría todo el material: “Le agradecería mucho su comprensión y si me pudiera mandar lo que están haciendo para hacerlo a lo que despierte y mandarle foto de las tareas”.

La historia se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó una ola de solidaridad en el país trasandino, con miles de mensajes de apoyo y ayuda económica de todo tipo para la familia.

“Ayer fue un día súper intenso con la respuesta que tuvo este tuit. La familia recibió mucha ayuda, aún hay gente preguntando y les quiero decir que ellos quedaron provistos de mercadería para varias semanas. Sigamos ayudando a otros, hay más gente en la misma situación”, señaló la hermana de la docente.

Luego, en diálogo con el canal T13, María Pilar recordó que aquella mañana “no tenía para darle desayuno, y para que no estuviera con hambrecita en la clase no lo desperté”.

Por su parte, la maestra contó que no pudo dejar de pensar en aquella historia desde que recibió el mensaje. “Me dio una angustia tremenda, una pena… yo no paraba de pensar en eso mientras me arreglaba para la clase”, recordó.

Además de las donaciones de dinero y alimentos, el gobierno local anunció que cubrirá tres meses del alquiler de la casa familiar.

“Tania se ganó el cielo entero, me ayudó mucho, me dieron dinero y mercadería”, dijo María Pilar, todavía conmovida.

Por su parte, el padre del niño, que perdió su trabajo en un local de impresión de fotografía por la pandemia, dijo que “no esperaba la ayuda… no entendía nada”. Fue tanta la ayuda que recibieron, que ahora les sobran los alimentos y quieren ayudar donándolos a otras familias necesitadas.

