AMLO y Kamala Harris se reunirán virtualmente el 7 de mayo

MÉXICO.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kalama Harris, se reunirá de manera virtual con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 7 de mayo, confirmó el canciller Marcelo Ebrard.

En una publicación realizada a través de su cuenta de Twitter, Ebrard detalló que en el encuentro participará también Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

.@VP and @lopezobrador_ will meet virtually on May 7th to deepen the U.S.-Mexico partnership to achieve the common goals of prosperity, good governance and addressing the root causes of migration. pic.twitter.com/MVN03rUvte

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) April 24, 2021