Estos son los estrenos que tendrá Netflix en este mes de mayo

Netflix ha logrado emocionar a sus suscriptores luego de anunciar sus estrenos para el mes de mayo 2021, y es que el calendario de nuevo contenido es bastante diverso y toda la familia tendrá opciones para ver, entre las que destacan la segunda temporada de Selena: La serie, la popular película histórica de El baile de los 41 y la esperada segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? Te compatimos la lista completa de series, películas, documentales y más que podrás disfrutar el próximo mes en Netflix para que no te pierdas ninguno de ellos.

Series de estreno en Netflix para abril 2021

Selena: La serie – Parte 2 (4/5/2021)

El legado de Júpiter (7/5/2021)

The Bold Type: Temporada 4 (8/5/2021)

The Bold Type (8/5/2021)

The Bold Type: Temporada 2 (8/5/2021)

The Bold Type: Temporada 3 (8/5/2021)

Outlander: Temporada 5 (11/5/2021) La familia Upshaw (12/5/2021)

Lo que vi: Temporada 3 (14/5/2021)

Love, Death & Robots: Volumen 2 (14/5/2021)

¿Quién mató a Sara?: Temporada 2 (19/5/2021)

Special: Temporada 2 (20/5/2021)

El vecino: Temporada 2 (21/5/2021)

Lucifer: Temporada 5 Parte 2 (28/5/2021)

El método Kominsky: Temporada 3 (28/5/2021)

Ragnarök: Temporada 2 (Próximamente)

HALSTON (Próximamente) U

Un amor loco (Próximamente)

Películas de estreno en Netflix para abril 2021

Death Note: La película (1/5/2021)

Death Note: El último nombre (1/5/2021)

Death Note: Iluminando un nuevo mundo (1/5/2021)

Monstruo (7/5/2021)

Rampage: Devastación (9/5/2021)

Oxígeno (12/5/2021)

El baile de los 41 (12/5/2021)

La mujer en la ventana (14/5/2021)

Ferry (14/5/2021)

Sicario: Day of the Soldado (15/5/2021)

Instant Family (16/5/2021)

La noche de la expiación (16/5/2021)

Notas perfectas (16/5/2021)

El reino (16/5/2021)

Kick-Ass 2 (16/5/2021)

Más notas perfectas (16/5/2021)

Terminator 2: El juicio final (16/5/2021)

Un pequeño favor (20/5/2021)

El ejército de los muertos (21/5/2021)

#LadyRancho (22/5/2021)

Roberto Baggio: El Divino (26/5/2021)

Milagro azul (27/5/2021)

Documentales y especiales

Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos – Miniserie (5/5/2021)

El dinero, en pocas palabras – Miniserie (11/5/2021)

David Copeland: El hombre que aterrorizó Londres (26/5/2021)

A pedir de boca: Cómo la cocina afroamericana transformó EE. UU. – Miniserie (26/5/2021)

Películas y series infantiles

Drama total (1/5/2021) G

ran Camión: Temporada 2 (4/5/2021)

El Grinch (12/5/2021)

Jurassic World: Campamento Cretácico: Temporada 3 (21/5/2021)

Travieso: De la mansión a la calle (28/5/2021)

