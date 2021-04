Anuncian programa de descuentos en el comercio local

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.- La campaña de ventas “El Mejor Puente” que es previa al Buen Fin, se realizará del jueves 29 de abril al miércoles 5 de mayo, en Ciudad Victoria.

En ella participarán más de 300 negocios entre ellos; grandes cadenas comerciales, dentro del programa de reactivación económica que impulsan cámaras empresariales del norte del país que se ha extendido a toda la república.

Eduardo Salman Orozco, presidente de CANACO Victoria confirmó que ya se estableció fecha para “El Mejor Puente” campaña comercial previa al “Buen Fin”, por lo que esta vez se realizará del jueves 29 de abril al miércoles 5 de mayo eso significa casi una semana; la meta es incluir a la mayor parte de socios para que aprovechen la campaña para realizar ofertas con descuentos que sirva para lograr la reactivación de la economía local que está tan golpeada por la pandemia.

“Vamos a trabajar en la Cámara con un plan de publicidad para darle más fuerza que podamos, para beneficiar a los socios para que promocionen las ofertas y leguen a mas clientes.

La idea es que ofrezcan descuentos desde un 10 a un 50 por ciento , además de las posibilidades de negocios que han sufrido grandes pérdidas por los cierres que se registraron por el COVID” dijo.

En relación a la semana santa, el líder del comercio organizado dijo que esta semana esperan que con el tema que mucha gente no salió de vacaciones pueda haber una recuperación económica en la ciudad.

Pero no vemos que sea mucho por lo que sería de un 10 por ciento.

Somos muy insistentes con nuestros agremiados en aplicar las medidas sanitarias que nos piden a negocios.

El tema, dijo, es tratar de consumir local, salir lo necesario y cuidarnos los unos a otros. Pero que no relajemos las medidas por contar con un semáforo del color que lo pongan sea verde o amarillo.

La pandemia no ha pasado, indicó, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos; estamos en un tiempo que lo contagios han bajado, pero eso no significa que dejemos de usar ; cubre bocas o de lavarse las manos, el virus ahí está. No se ha contenido.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

FOTO:Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón