Hombre salía con 35 mujeres al mismo tiempo; y las estafaba

No cabe duda que hay personas que pueden hacer cualquier cosa con tal de recibir regalos y hasta dinero. Este fue el caso de un hombre en Japón que decidió enamorar, engañar y estafar a 35 mujeres con tal de recibir unos regalos en su cumpleaños, aunque el día fuera distinto para cada una de sus parejas.

Se ha dado a conocer una historia que rápidamente se ha vuelto viral debido a la astucia con la que un hombre japonés de nombre Takashi Miyagawa logró engañar a más de 30 mujeres con las que tenía una relación sentimental al mismo tiempo.

De acuerdo con medios locales, Takashi Miyagawa de 39 años se dedicaba a vender purificadores de agua así como cabezales de ducha por lo que con este negocio aprovechaba para ofrecerle sus productos a diferentes mujeres. Después de empezar a cortejar a las mujeres, iniciaba una relación sentimental con ellas, además les mentía y les prometía que en un futuro se casaría con ellas, menciona Sora News 24.

Japanese man has been arrested after he got into 35 relationships at the same time in order to get gifts for fake birthdays. Takashi Miyagawa, 39, was detained after he conned 35 women by pretending that he was serious about them. pic.twitter.com/54VukyQqh3

